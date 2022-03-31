31 марта 2022

В Челябинске арестовали анархиста, задержанного ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, клетка, арест
Заседание прошло в закрытом порядке Фото:

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста магнитогорской ячейки анархического сообщества «Народная самооборона», подозреваемого в публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Накануне его задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области, сообщил источник URA.RU в суде.

«Подозреваемый разместил в открытом доступе информационные материалы, оправдывающие действия приверженца анархизма Михаила Жлобицкого, совершенные в октябре 2018 года в здании УФСБ России по Архангельской области», — рассказал источник. В результате подозреваемого отправили под стражу сроком на два месяца. Заседание проходило в закрытом порядке. В пресс-службе УФСБ информацию не комментируют.

Анархист Жлобицкий устроил теракт в здании УФСБ по Архангельской области в апреле 2019 года. Он погиб, трое сотрудников спецслужбы были ранены. После этого по всей стране прошли обыски у сторонников анархического движения.

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Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста магнитогорской ячейки анархического сообщества «Народная самооборона», подозреваемого в публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Накануне его задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области, сообщил источник URA.RU в суде. «Подозреваемый разместил в открытом доступе информационные материалы, оправдывающие действия приверженца анархизма Михаила Жлобицкого, совершенные в октябре 2018 года в здании УФСБ России по Архангельской области», — рассказал источник. В результате подозреваемого отправили под стражу сроком на два месяца. Заседание проходило в закрытом порядке. В пресс-службе УФСБ информацию не комментируют. Анархист Жлобицкий устроил теракт в здании УФСБ по Архангельской области в апреле 2019 года. Он погиб, трое сотрудников спецслужбы были ранены. После этого по всей стране прошли обыски у сторонников анархического движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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