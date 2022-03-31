В Челябинске арестовали анархиста, задержанного ФСБ

01 апреля 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Заседание прошло в закрытом порядке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста магнитогорской ячейки анархического сообщества «Народная самооборона», подозреваемого в публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Накануне его задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области, сообщил источник URA.RU в суде. «Подозреваемый разместил в открытом доступе информационные материалы, оправдывающие действия приверженца анархизма Михаила Жлобицкого, совершенные в октябре 2018 года в здании УФСБ России по Архангельской области», — рассказал источник. В результате подозреваемого отправили под стражу сроком на два месяца. Заседание проходило в закрытом порядке. В пресс-службе УФСБ информацию не комментируют. Анархист Жлобицкий устроил теракт в здании УФСБ по Архангельской области в апреле 2019 года. Он погиб, трое сотрудников спецслужбы были ранены. После этого по всей стране прошли обыски у сторонников анархического движения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста магнитогорской ячейки анархического сообщества «Народная самооборона», подозреваемого в публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Накануне его задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области, сообщил источник URA.RU в суде. «Подозреваемый разместил в открытом доступе информационные материалы, оправдывающие действия приверженца анархизма Михаила Жлобицкого, совершенные в октябре 2018 года в здании УФСБ России по Архангельской области», — рассказал источник. В результате подозреваемого отправили под стражу сроком на два месяца. Заседание проходило в закрытом порядке. В пресс-службе УФСБ информацию не комментируют. Анархист Жлобицкий устроил теракт в здании УФСБ по Архангельской области в апреле 2019 года. Он погиб, трое сотрудников спецслужбы были ранены. После этого по всей стране прошли обыски у сторонников анархического движения.