В Челябинске арестовали анархиста, задержанного ФСБ

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста магнитогорской ячейки анархического сообщества «Народная самооборона», подозреваемого в публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Накануне его задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области, сообщил источник URA.RU в суде.
«Подозреваемый разместил в открытом доступе информационные материалы, оправдывающие действия приверженца анархизма Михаила Жлобицкого, совершенные в октябре 2018 года в здании УФСБ России по Архангельской области», — рассказал источник. В результате подозреваемого отправили под стражу сроком на два месяца. Заседание проходило в закрытом порядке. В пресс-службе УФСБ информацию не комментируют.
Анархист Жлобицкий устроил теракт в здании УФСБ по Архангельской области в апреле 2019 года. Он погиб, трое сотрудников спецслужбы были ранены. После этого по всей стране прошли обыски у сторонников анархического движения.
Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста магнитогорской ячейки анархического сообщества «Народная самооборона», подозреваемого в публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Накануне его задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области, сообщил источник URA.RU в суде. «Подозреваемый разместил в открытом доступе информационные материалы, оправдывающие действия приверженца анархизма Михаила Жлобицкого, совершенные в октябре 2018 года в здании УФСБ России по Архангельской области», — рассказал источник. В результате подозреваемого отправили под стражу сроком на два месяца. Заседание проходило в закрытом порядке. В пресс-службе УФСБ информацию не комментируют. Анархист Жлобицкий устроил теракт в здании УФСБ по Архангельской области в апреле 2019 года. Он погиб, трое сотрудников спецслужбы были ранены. После этого по всей стране прошли обыски у сторонников анархического движения.