31 марта 2022

Пермяк продает штурвал самолета Ан-12. За ним летал заслуженный летчик-снайпер

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Пермяк продает штурвал самолета Ан-12 за 70 тысяч рублей Фото:

Житель Перми продает штурвал самолета Ан-12, на котором летам заслуженный военный летчик РФ Александр Щелкунов, за 70 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на одном из популярных сайтах частных объявлений.

«Продам штурвал от самолета Ан-12. Был установлен на самолете Ан-12 БК на месте правого летчика. За данным штурвалом лично летал заслуженный военный летчик Российской Федерации, летчик-снайпер Щелкунов А. И. Все кнопки рабочие. Возможна доставка транспортной компанией в любой город», — говорится в объявлении пермяка.

Связаться с продавцом оперативно URA.RU не удалось. Пермяк объяснил, что служил под командованием полковника Щелкунова, но документов, подтверждающих оригинальность штурвала у него нет, пишет «В курсе.ру».

В Перми продается штурвал самолета Ан-12 заслуженного летчика РФ

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Житель Перми продает штурвал самолета Ан-12, на котором летам заслуженный военный летчик РФ Александр Щелкунов, за 70 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на одном из популярных сайтах частных объявлений. «Продам штурвал от самолета Ан-12. Был установлен на самолете Ан-12 БК на месте правого летчика. За данным штурвалом лично летал заслуженный военный летчик Российской Федерации, летчик-снайпер Щелкунов А. И. Все кнопки рабочие. Возможна доставка транспортной компанией в любой город», — говорится в объявлении пермяка. Связаться с продавцом оперативно URA.RU не удалось. Пермяк объяснил, что служил под командованием полковника Щелкунова, но документов, подтверждающих оригинальность штурвала у него нет, пишет «В курсе.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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