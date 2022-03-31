Пермяк продает штурвал самолета Ан-12 за 70 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми продает штурвал самолета Ан-12, на котором летам заслуженный военный летчик РФ Александр Щелкунов, за 70 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на одном из популярных сайтах частных объявлений.

«Продам штурвал от самолета Ан-12. Был установлен на самолете Ан-12 БК на месте правого летчика. За данным штурвалом лично летал заслуженный военный летчик Российской Федерации, летчик-снайпер Щелкунов А. И. Все кнопки рабочие. Возможна доставка транспортной компанией в любой город», — говорится в объявлении пермяка.

Связаться с продавцом оперативно URA.RU не удалось. Пермяк объяснил, что служил под командованием полковника Щелкунова, но документов, подтверждающих оригинальность штурвала у него нет, пишет «В курсе.ру».

В Перми продается штурвал самолета Ан-12 заслуженного летчика РФ фото: Avito