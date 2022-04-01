01 апреля 2022

В Екатеринбурге отреставрируют дом-музей уральского писателя

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Реставрация фасада и купола Екатеринбургского Государственного Цирка. Екатеринбург, реставрация, ремонтные работы, екатеринбургский цирк
На реставрацию выделяют 2,9 млн рублей Фото:

В центре Екатеринбурга хотят отреставрировать особняк уральского писателя Федора Решетникова на Пролетарской улице, 6. Конкурс на осуществление проекта капитального ремонта городского памятника появился на сайте госзакупок.

Особняк Решетникова планируется отреставрировать до 25 января 2023 года. На проект выделено 2,9 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Музей расположен в двухэтажном каменном особняке XIX века. Решетников родился в этом доме, здесь сохранились вещи, фотографии, издания произведений писателя, а также предметы, принадлежащие его отцу и коллегам.

Ранее сообщалось, что Уральскую государственную консерваторию имени М. П. Мусоргского в Екатеринбурге планируется отреставрировать за 138 миллионов рублей. Ремонт должен завершиться к 31 мая 2023 года.

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В центре Екатеринбурга хотят отреставрировать особняк уральского писателя Федора Решетникова на Пролетарской улице, 6. Конкурс на осуществление проекта капитального ремонта городского памятника появился на сайте госзакупок. Особняк Решетникова планируется отреставрировать до 25 января 2023 года. На проект выделено 2,9 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок. Музей расположен в двухэтажном каменном особняке XIX века. Решетников родился в этом доме, здесь сохранились вещи, фотографии, издания произведений писателя, а также предметы, принадлежащие его отцу и коллегам. Ранее сообщалось, что Уральскую государственную консерваторию имени М. П. Мусоргского в Екатеринбурге планируется отреставрировать за 138 миллионов рублей. Ремонт должен завершиться к 31 мая 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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