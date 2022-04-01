Россия сделает все возможное, чтобы укрепить военный потенциал на своих западных границах так, чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее. Об этом доложил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сергей Шойгу докладывал [Владимиру] Путину, что у них укрепляется военный потенциал на наших западных границах. Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — сообщил Песков в эфире телеканала «Беларусь-1».
По его словам, это будет сделано ради безопасности страны. Представитель Кремля добавил, что российские власти хотят поддерживать необходимый паритет во всем, чтобы «никому не приходило в голову напасть» на Россию.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
Россия сделает все возможное, чтобы укрепить военный потенциал на своих западных границах так, чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее. Об этом доложил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сергей Шойгу докладывал [Владимиру] Путину, что у них укрепляется военный потенциал на наших западных границах. Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — сообщил Песков в эфире телеканала «Беларусь-1». По его словам, это будет сделано ради безопасности страны. Представитель Кремля добавил, что российские власти хотят поддерживать необходимый паритет во всем, чтобы «никому не приходило в голову напасть» на Россию. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.