Песков: Путин поручил Шойгу укрепить западную границу. «Чтобы никому не пришло в голову напасть»

02 апреля 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Представитель Кремля: Россия укрепит западные рубежи, чтобы поддерживать необходимый паритет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия сделает все возможное, чтобы укрепить военный потенциал на своих западных границах так, чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее. Об этом доложил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сергей Шойгу докладывал [Владимиру] Путину, что у них укрепляется военный потенциал на наших западных границах. Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — сообщил Песков в эфире телеканала «Беларусь-1». По его словам, это будет сделано ради безопасности страны. Представитель Кремля добавил, что российские власти хотят поддерживать необходимый паритет во всем, чтобы «никому не приходило в голову напасть» на Россию. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия сделает все возможное, чтобы укрепить военный потенциал на своих западных границах так, чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее. Об этом доложил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сергей Шойгу докладывал [Владимиру] Путину, что у них укрепляется военный потенциал на наших западных границах. Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — сообщил Песков в эфире телеканала «Беларусь-1». По его словам, это будет сделано ради безопасности страны. Представитель Кремля добавил, что российские власти хотят поддерживать необходимый паритет во всем, чтобы «никому не приходило в голову напасть» на Россию. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.