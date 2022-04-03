На воинскую часть в Бурятии напали пьяные

Неизвестные напали на российскую воинскую часть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Улан-Удэ контрольно-пропускной пункт танковой бригады подвергся нападению. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Трое мужчин в 4 утра по местному времени захватили три автомата и попытались скрыться на черной Volvo. Одного из нападавших почти сразу же задержал суточный наряд, остальных чуть позже — полицейские. Все трое нападавших были пьяны», — сообщает telegram-канал со ссылкой на Восточный военный округ.

Журналист URA.RU обратился в ведомство за комментарием. На момент публикации ответа не поступило.