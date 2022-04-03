На воинскую часть в Бурятии напали пьяные

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Фрэнсис Гэри Пауэрс-мл. в деревне Чудова и посёлке Косулино Свердловской области, воинская часть 62890 косулино
Неизвестные напали на российскую воинскую часть Фото:

В Улан-Удэ контрольно-пропускной пункт танковой бригады подвергся нападению. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Трое мужчин в 4 утра по местному времени захватили три автомата и попытались скрыться на черной Volvo. Одного из нападавших почти сразу же задержал суточный наряд, остальных чуть позже — полицейские. Все трое нападавших были пьяны», — сообщает telegram-канал со ссылкой на Восточный военный округ.

Журналист URA.RU обратился в ведомство за комментарием. На момент публикации ответа не поступило.

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В Улан-Удэ контрольно-пропускной пункт танковой бригады подвергся нападению. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. «Трое мужчин в 4 утра по местному времени захватили три автомата и попытались скрыться на черной Volvo. Одного из нападавших почти сразу же задержал суточный наряд, остальных чуть позже — полицейские. Все трое нападавших были пьяны», — сообщает telegram-канал со ссылкой на Восточный военный округ. Журналист URA.RU обратился в ведомство за комментарием. На момент публикации ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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