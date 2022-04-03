Челябинский производитель из-за санкций освоил новую продукцию

«Доктор вкуса» перешел на производство экстрактов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинская компания ФПК (торговая марка «Доктор вкуса») из-за санкций перешла на производство новых напитков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

Раньше предприятие производило кисели, приправы, кулинарные добавки и супы. Многие импортные компоненты производства стали недоступны из-за санкций. При поддержке центра «Мой бизнес» фирма освоила новые технологии по производству экстрактов, напитков на основе какао, кофе и цикория.

«Перед нами сейчас стоит большое количество задач: сохранить производство и рабочие места, найти альтернативных поставщиков сырья, новые рынки сбыта», — пояснила директор ФПК Ирина Хисматулина.

Компании помогает региональный центр импортозамещения, созданный по поручению губернатора Алексея Текслера. Специалисты центра создают единую базу с контактами предприятий, которые ищут поставщиков и рынки сбыта.

Проблемы у российского бизнеса начались после того, как США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции из-за спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин оценил эти меры как попытку «отмены России, запрета ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

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