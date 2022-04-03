В Копейске назначили руководителя самого проблемного предприятия

Копейчане часто жалуются на перебои с водой Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) новым директором МУП «КСВВ», считающимся одним из самых проблемных предприятий города, назначен Павел Чулков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, глава Андрей Фалейчик представил Чулкова в ходе аппаратного совещания.

«Павел Владимирович Чулков — коренной копейчанин. Он учился в школе поселка Козырево. Его родители работали в школе № 47 п. Вахрушево: отец был учителем истории, мама преподавала русский язык и литературу», — заявили в пресс-службе мэрии.

Чулков начинал работать слесарем и дослужился до директора тепловых сетей. Работал руководителем в организации, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения в Сосновском районе. Имеет два высших образования: окончил Челябинский государственный агроинженерный университет, получив диплом инженера-механика, и Южноуральский государственный университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

МУП «КСВВ» считается одним из самых проблемных предприятий Копейска. За последние годы там сменилось несколько руководителей. В 2021 году Фалейчик со скандалом уволил гендиректора водоканала Дмитрия Панова из-за жалоб жителей на перебои с водоснабжением. Последний директор, челябинец Дмитрий Носачев, приступил к своим обязанностям в июне 2021 года и уволился в феврале 2022 года по собственному желанию.

На решение проблем с водоснабжением Копейска необходимы миллиардные вложения. Эта проблема не решалась более тридцати лет, сети практически изношены и в городе появились микрорайоны новостроек, создающие дополнительную нагрузку на водосети.

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