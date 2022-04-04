«Пенетрон» переносит производство из Германии в Екатеринбург

В Екатеринбург и Подмосковье перенесут выпуск той продукции, которая отправлялась на российский рынок Сайт группы «Пенетрон»

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Группа «Пенетрон» на фоне санкций начнет выпускать в России продукцию, которую ранее производили на заводе в Германии. Об этом URA.RU рассказал основатель и глава компании Игорь Черноголов.

«Из Германии будем переносить производство. Купим оборудование и будем выпускать гидроизроляционные ленты, клеи, герметики, инъекционные составы эпоксидные. Это все можно производить здесь, в Екатеринбурге и в под Москвой. Там мы уже начали выпускать часть инъекционных материалов на российском сырье. У нас эпоксиды неплохо развиты в России», — пояснил предприниматель.

По его словам, производство будет сокращено на заводе в городе Эссен. В Екатеринбург и Подмосковье перенесут выпуск той продукции, которая отправлялась на российский рынок. Это порядка 20% всего производства предприятия.

Черноголов отметил, что производство переносят сейчас из-за падения курса рубля. Но такие планы были и до февраля 2022 года. «Рано или поздно все равно пришлось бы съезжать, потому что в Германии такой экологический тренд — очень много производств закрывают и выносят в другие страны, в том числе в Турцию, — в страны третьего мира. Даже без спецоперации через два-три года все равно пришлось бы это производство переносить. Мы рассматривали Турцию вместе с нашими немецкими партнерами», — пояснил предприниматель.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. После этого Евросоюз, США, Япония и Канада ввели санкции в отношении РФ, западные компании стали массово покидать рынок России, а многие зарубежные морские порты отказались пускать российские суда. В результате существующие логистистические цепочки были нарушены. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что действия западных стран «имеют все признаки агрессии».

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