02 апреля 2022
01 апреля 2022

Моор изменил состав президиума правительства области

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области Курган, путмин сергей
Экс-глава Уватского района Сергей Путмин выведен из состава президиума Фото:

Андрей Лотов, 25 марта избранный главой Викуловского района, вошел в состав президиума правительства Тюменской области. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации. Кроме того, из состава президиума выведены два чиновника, покинувшие посты руководителей муниципалитетов.

«Исключить [из состава президиума правительства Тюменской области] Криволапова Александра Сергеевича, Путмина Сергея Геннадьевича. Включить: Лотова Андрея Александровича», — говорится в документе.

Путмин 25 марта перешел с поста главы Уватского района на должность управляющего делами правительства региона. У экс-главы Викуловского района Криволапова закончился срок полномочий. Почему чиновник не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок, власти не сообщают.

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Андрей Лотов, 25 марта избранный главой Викуловского района, вошел в состав президиума правительства Тюменской области. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации. Кроме того, из состава президиума выведены два чиновника, покинувшие посты руководителей муниципалитетов. «Исключить [из состава президиума правительства Тюменской области] Криволапова Александра Сергеевича, Путмина Сергея Геннадьевича. Включить: Лотова Андрея Александровича», — говорится в документе. Путмин 25 марта перешел с поста главы Уватского района на должность управляющего делами правительства региона. У экс-главы Викуловского района Криволапова закончился срок полномочий. Почему чиновник не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок, власти не сообщают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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