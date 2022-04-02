Моор изменил состав президиума правительства области

Экс-глава Уватского района Сергей Путмин выведен из состава президиума Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Андрей Лотов, 25 марта избранный главой Викуловского района, вошел в состав президиума правительства Тюменской области. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации. Кроме того, из состава президиума выведены два чиновника, покинувшие посты руководителей муниципалитетов.

«Исключить [из состава президиума правительства Тюменской области] Криволапова Александра Сергеевича, Путмина Сергея Геннадьевича. Включить: Лотова Андрея Александровича», — говорится в документе.

Путмин 25 марта перешел с поста главы Уватского района на должность управляющего делами правительства региона. У экс-главы Викуловского района Криволапова закончился срок полномочий. Почему чиновник не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок, власти не сообщают.