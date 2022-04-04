В Челябинске эвакуируют суды

Кинологи провели проверку в зданиях судов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 5 апреля произошла эвакуация из нескольких судов. По данным URA.RU, эвакуация во всех случаях происходила из-за сообщений о минировании.

«Действительно, произошла эвакуация сотрудников из здания суда. Произведена проверка, здание находится в безопасности. Работа продолжается в штатном режиме», сообщили URA.RU в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.

URA.RU связалось с другими районными судами города. Во всех из них, не считая Центральный суд, никаких мероприятий по эвакуации не проводилось. В Центральном суде работали кинологи с собаками. Скорее всего, речь шла о минировании здания.

По данным источников URA.RU, волна ложных минирований продолжается уже второй день. Так, поздно вечером 4 марта в администрацию Магнитогорска поступило сообщение о минировании самолета. В ходе проверки выяснилось, что на момент сообщения самолет уже приземлился в Москве в Шереметьево. Никаких опасных предметов на борту обнаружено не было. Утром того же дня на электронную почту ледовой арены «Трактор» также поступило сообщение о заложенном на объекте взрывном устройстве. Данные не подтвердились.