04 апреля 2022

В Челябинске эвакуируют суды

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Кинологи провели проверку в зданиях судов Фото:

В Челябинске 5 апреля произошла эвакуация из нескольких судов. По данным URA.RU, эвакуация во всех случаях происходила из-за сообщений о минировании.

«Действительно, произошла эвакуация сотрудников из здания суда. Произведена проверка, здание находится в безопасности. Работа продолжается в штатном режиме», сообщили URA.RU в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.

URA.RU связалось с другими районными судами города. Во всех из них, не считая Центральный суд, никаких мероприятий по эвакуации не проводилось. В Центральном суде работали кинологи с собаками. Скорее всего, речь шла о минировании здания.

По данным источников URA.RU, волна ложных минирований продолжается уже второй день. Так, поздно вечером 4 марта в администрацию Магнитогорска поступило сообщение о минировании самолета. В ходе проверки выяснилось, что на момент сообщения самолет уже приземлился в Москве в Шереметьево. Никаких опасных предметов на борту обнаружено не было. Утром того же дня на электронную почту ледовой арены «Трактор» также поступило сообщение о заложенном на объекте взрывном устройстве. Данные не подтвердились.

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В Челябинске 5 апреля произошла эвакуация из нескольких судов. По данным URA.RU, эвакуация во всех случаях происходила из-за сообщений о минировании. «Действительно, произошла эвакуация сотрудников из здания суда. Произведена проверка, здание находится в безопасности. Работа продолжается в штатном режиме», сообщили URA.RU в пресс-службе Советского районного суда Челябинска. URA.RU связалось с другими районными судами города. Во всех из них, не считая Центральный суд, никаких мероприятий по эвакуации не проводилось. В Центральном суде работали кинологи с собаками. Скорее всего, речь шла о минировании здания. По данным источников URA.RU, волна ложных минирований продолжается уже второй день. Так, поздно вечером 4 марта в администрацию Магнитогорска поступило сообщение о минировании самолета. В ходе проверки выяснилось, что на момент сообщения самолет уже приземлился в Москве в Шереметьево. Никаких опасных предметов на борту обнаружено не было. Утром того же дня на электронную почту ледовой арены «Трактор» также поступило сообщение о заложенном на объекте взрывном устройстве. Данные не подтвердились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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