Челябинские сенаторы отчитались о своих домах, деньгах и джипах

Нельзя сказать, что Алексей Цепкин и Маргарита Павлова разбогатели в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Члены Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова и Олег Цепкин отчитались о доходах и имуществе за 2021 год. Соответствующие данные опубликованы на сайте верхней палаты парламента.

Так, доходы самого Цепкина составили 13 млн 367 тысяч рублей, еще 2 млн 386 тысяч рублей составил вклад в бюджет семьи его супруги. Самому сенатору принадлежит жилой дом площадью 254 кв. метра на участке площадью 563 кв. метра и гараж. Жена владеет квартирой площадью 129,6 кв. метра. Супруга Цепкина ездит на Audi S5, сам он может выбирать между Jeep Wrangler и Porsche Cayenne Diesel.

Павлова задекларировала годовой доход в размере чуть больше 6 млн рублей, а ее муж заработал в прошедшем году немногим больше 26 тысяч рублей. Сумма на счету одного из троих несовершеннолетних детей семьи выросла с 226 до 248 тысяч рублей. Семья может жить либо в доме площадью 180 кв. метров на участке в 787 кв. метров, либо в одной из двух квартир — площадью 145 и 222 кв. метра. Обе квартиры находится в пользовании Павловых, а дом — в собственности. Глава семьи также является владельцем внедорожника Land Rover Discovery Sport.

За 2020 год семья Цепкиных задекларировала доходы на сумму чуть больше 6,5 млн рублей. Также семья имела три автомобиля премиум-класса, дом и участок. Супруги Павловы в 2020 год заработали почти 6 млн рублей, еще 226 тысяч рублей записаны на одного из детей. В активе семьи также имелось две квартиры, участок и автомобиль зарубежного производства.

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