Челябинские сенаторы раскрыли доходы

Олег Цепкин заработал 5,5 млн рублей за год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Члены Совета Федерации от Челябинской области отчитались о доходах за 2020 год и имуществе. Согласно данным, опубликованным на сайте Совфеда, зарубежных активов у сенаторов Маргариты Павловой и Олега Цепкина нет.

Цепкин, представляющий в Совфеде заксобрание Челябинской области заработал 5,5 млн рублей. Его супруга — чуть больше миллиона рублей. У них есть дом и участок. У Цепкиных в наличии три автомобиля. Два, Porsche и Audi, записаны на сенатора.

У Павловой, делегированной в Совфед губернатором Алексеем Текслером, доход составил 5,9 млн рублей. Супруг заработал 70 тысяч рублей. 226 тысяч рублей записаны на одного из троих детей. У Павловых две квартиры, дом и участок под ИЖС. Автомобиль Land Rover Discovery Sport записан на мужа.