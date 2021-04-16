16 апреля 2021

Челябинские сенаторы раскрыли доходы

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Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск, портрет, цепкин олег
Олег Цепкин заработал 5,5 млн рублей за год Фото:
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Декларационная кампания

Члены Совета Федерации от Челябинской области отчитались о доходах за 2020 год и имуществе. Согласно данным, опубликованным на сайте Совфеда, зарубежных активов у сенаторов Маргариты Павловой и Олега Цепкина нет.

Цепкин, представляющий в Совфеде заксобрание Челябинской области заработал 5,5 млн рублей. Его супруга — чуть больше миллиона рублей. У них есть дом и участок. У Цепкиных в наличии три автомобиля. Два, Porsche и Audi, записаны на сенатора.

У Павловой, делегированной в Совфед губернатором Алексеем Текслером, доход составил 5,9 млн рублей. Супруг заработал 70 тысяч рублей. 226 тысяч рублей записаны на одного из троих детей. У Павловых две квартиры, дом и участок под ИЖС. Автомобиль Land Rover Discovery Sport записан на мужа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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