Челябинская компания показала пример работы в условиях санкций

Вице-губернатор области Егор Ковальчук похвалил компанию «Доктор вкус» Фото: Кондрат Александров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Челябинской области считают, что компания по производству продуктов питания «Доктор вкус» показала пример того, как надо работать в условиях санкций. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор области Егор Ковальчук.

«Эта компания стала примером того, как быстро надо ориентироваться в сложившихся условиях, чтобы занять свою нишу на таком высококонкурентном рынке. В наш региональный центр импортозамещения, созданный по поручению губернатора Алексея Текслера, поступило уже около трехсот заявок с просьбой помочь сориентироваться в нынешних условиях, и столько же заявлений о готовности оказать помочь», — сообщил URA.RU Ковальчук.

Директор компании Ирина Хисматулина рассказала URA.RU, что сейчас в производстве компании находится много позиций, которые подходят для осуществления программы импортозамещения. Основные задачи, по словам директора, остались прежними: сохранить производство и рабочие места, а также найти альтернативных поставщиков сырья и новые рынки сбыта.

Компания «Доктор вкус» производит продукты питания уже больше 20 лет. Среди них кисели, приправы, супы, а также кофейные продукты. В компании на постоянной основе ведется мониторинг рынка, изучается спрос. Главной задачей в компании отмечают производство продуктов, востребованных у потребителей.

Многие предприятия страны в условиях санкционных ограничений начали осваивать программу импортозамещения. Программа позволит полностью отказаться от импортных составляющих в производстве, поднять отечественный рынок на новый уровень. Санкции призваны ослабить экономику России, однако в Кремле заявили, что таким образом страны Запада вредят сами себе. В правительстве сообщили, что во многих из таких стран после введения ограничений нарушились многие государственные процессы.

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