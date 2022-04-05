05 апреля 2022
04 апреля 2022

Пермяки смогут подать заявления на новые пособия с 1 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Заявление на пособие можно подать с 1 мая, но назначают его уже с 1 апреля Фото:

В Пермском крае с 1 мая начнется прием заявлений на новую выплату. Ее смогут получить семьи с низким доходом на детей от 8 до 17 лет. При этом назначают пособие уже с 1 апреля. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Пермского края.

«Заявление можно подавать с 1 мая. Но получит выплаты семья и за май, и за апрель — в случае, если ребенку на тот момент уже исполнилось 8 лет», — сообщили в пресс-службе фонда.

Выплаты получат те семьи, чей среднедушевой доход выходит меньше прожиточного минимума на человека, установленного в Пермском крае. От дохода будет зависеть и размер нового пособия. Он может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Изначально назначается 50%. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше, чем прожиточный минимум, то тогда пособие увеличат — оно станет 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом и этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие — в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ранее URA.RU сообщало, насколько с февраля вырос размер выплат семьям. Речь — о пособиях по беременности и родам и маткапитале.

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В Пермском крае с 1 мая начнется прием заявлений на новую выплату. Ее смогут получить семьи с низким доходом на детей от 8 до 17 лет. При этом назначают пособие уже с 1 апреля. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Пермского края. «Заявление можно подавать с 1 мая. Но получит выплаты семья и за май, и за апрель — в случае, если ребенку на тот момент уже исполнилось 8 лет», — сообщили в пресс-службе фонда. Выплаты получат те семьи, чей среднедушевой доход выходит меньше прожиточного минимума на человека, установленного в Пермском крае. От дохода будет зависеть и размер нового пособия. Он может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Изначально назначается 50%. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше, чем прожиточный минимум, то тогда пособие увеличат — оно станет 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом и этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие — в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Ранее URA.RU сообщало, насколько с февраля вырос размер выплат семьям. Речь — о пособиях по беременности и родам и маткапитале.
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