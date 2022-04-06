В челябинском ГУ МВД отменили закупку шашлычных наборов

Аукцион на шашлычные наборы объявили по ошибке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ГУ МВД по Челябинской области отменили закупку наборов для шашлыка. В пресс-службе полицейского главка региона URA.RU сообщили, что аукцион был объявлен ошибочно.

«При формировании подарочного фонда для поощрения личного состава была допущена ошибка. Ошибочные позиции удалены из перечня закупок», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что полиция Челябинской области собиралась закупить для подарочного фонда 10 наборов для приготовления шашлыка за 76,6 тыс. рублей. Наборы должны были включать в себя шампуры, нож, портативный мангал и прочие атрибуты для пикника.