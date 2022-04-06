В челябинском ГУ МВД отменили закупку шашлычных наборов

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Агро 2014. Еда. Челябинск, шашлык, мангал
Аукцион на шашлычные наборы объявили по ошибке Фото:

В ГУ МВД по Челябинской области отменили закупку наборов для шашлыка. В пресс-службе полицейского главка региона URA.RU сообщили, что аукцион был объявлен ошибочно.

«При формировании подарочного фонда для поощрения личного состава была допущена ошибка. Ошибочные позиции удалены из перечня закупок», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что полиция Челябинской области собиралась закупить для подарочного фонда 10 наборов для приготовления шашлыка за 76,6 тыс. рублей. Наборы должны были включать в себя шампуры, нож, портативный мангал и прочие атрибуты для пикника.

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В ГУ МВД по Челябинской области отменили закупку наборов для шашлыка. В пресс-службе полицейского главка региона URA.RU сообщили, что аукцион был объявлен ошибочно. «При формировании подарочного фонда для поощрения личного состава была допущена ошибка. Ошибочные позиции удалены из перечня закупок», — рассказали в пресс-службе. Ранее стало известно, что полиция Челябинской области собиралась закупить для подарочного фонда 10 наборов для приготовления шашлыка за 76,6 тыс. рублей. Наборы должны были включать в себя шампуры, нож, портативный мангал и прочие атрибуты для пикника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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