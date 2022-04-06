Минобороны РФ: Украина сорвала обмен военнопленными

06 апреля 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Украина без объяснения причин отвергла заранее согласованный обмен пленными, сообщили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона сорвала обмен пленными военнослужащими, который должен был состояться 6 апреля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Составленный для обмена список из 251 солдата за сутки неоднократно уточнялся и сокращался, согласованный на последнем этапе включал только 38 имен, но сегодня с утра украинской стороной без объяснения причин был отвергнут — притом что российская сторона даже доставила 51 украинского пленного в исходный район для обмена. В этой связи у российской стороны есть все основания полагать, что с российским военными, находящимися в плену, не все в порядке», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. 5 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с Украиной согласован обмен пленными в формате «86 на 86», пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинская сторона сорвала обмен пленными военнослужащими, который должен был состояться 6 апреля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Составленный для обмена список из 251 солдата за сутки неоднократно уточнялся и сокращался, согласованный на последнем этапе включал только 38 имен, но сегодня с утра украинской стороной без объяснения причин был отвергнут — притом что российская сторона даже доставила 51 украинского пленного в исходный район для обмена. В этой связи у российской стороны есть все основания полагать, что с российским военными, находящимися в плену, не все в порядке», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. 5 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с Украиной согласован обмен пленными в формате «86 на 86», пишет RT.