Екатеринбуржец рассказал об отношении к беженцам Украины в Европе

Страны Евросоюза стали прибежищем для многих беженцев с Украины Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Европейцев раздражает невоспитанность и беспардонность беженцев с Украины. Также многие жители западных стран опасаются, что их зарплаты уменьшатся на фоне того, что приезжие из Восточной Европы готовы работать за небольшие деньги. Об этом URA.RU рассказал житель Екатеринбурга Дмитрий Головин, вернувшийся из длительной поездки по Германии и Чехии.

«Если официально западные политики поддерживают Украину и обещают ее беженцам поддержку, то местные жители в шоке от наплыва приезжих, большинство они раздражают. Например, европейцев раздражает, что украинцы неаккуратны, не убирают за собой, ведут себя в общественных местах некультурно — кричат, что-то требуют. В поездах, где для беженцев сделали бесплатный проезд в вагонах второго класса, они назойливо лезут в первый. Такое поведение несвойственно европейцам, они смотрят на многих украинцев как на дикарей», — поделился Дмитрий Головин.

Он добавил, что беспокоит немцев и чехов и тот факт, что приезжие с Украины готовы работать за малые деньги. Коренные жители теряют работу, доходы, из-за чего растет социальная напряженность. «Условно, местные студенты получают одно пособие, а студентам-беженцам правительство платит в три раза больше. Я даже слышал, что местные собираются выйти на митинги, требуя справедливости», — говорит Головин.

Наплыв беженцев в Европу начался после объявленной президентом России Владимиром Путиным вынужденной спецоперации на Украине. Ее цель, по словам российского лидера, не захват территории, а избавление «людей в Донбассе от страданий и геноцида». По территории Украины российская армия продвигается очень медленно из-за бережного подхода к мирным жителям. В то же время в СМИ продолжают появляться свидетельства того, как украинские националисты убивают мирных жителей, размещая огневые позиции в жилых домах, маскируя технику в жилой застройке. По украинцам, бежавшим в Россию, боевики ВСУ открывали огонь, расстреливая машины и людей.

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