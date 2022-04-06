Тюменцы занимают очередь на прием к стоматологу в 3 часа ночи

Жители Тобольска неделями не могут попасть на прием к стоматологу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тобольска вынуждены занимать очередь за талоном на прием к стоматологу глубокой ночью, поскольку в день к врачам этого профиля могут записаться не более 10 человек. Об этом горожане рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Шел 2022 год, а люди продолжают занимать очереди за талоном с 3 — 5 утра. То же самое творится и в детской стоматологии. Говорят, на Госуслугах/Телемед72 можно взять талон без посещения поликлиники. Но, как показывает практика в последний месяц, это сделать практически нереально даже при постоянном обновлении приложения. И ведь на стотысячное население + Тобольский район выдают, в лучшем случае, 10 талонов в день (с ожиданием лечения 1 — 2 месяца вперед). Нам нужно всем объединяться и решать данную проблему», — заявила в своей публикации Анастасия Доронина.

В комментариях к записи большинство пользователей согласились с тем, что в городе действительно существует проблема с записью на прием к стоматологу. «Подтверждаю каждое слово. Сама столкнулась с этим и не раз», — сообщила Елена Менжесарова. «Согласна с вами. Стояла в очереди три часа и талона так и не досталось», — добавила Римма Кряжева. «Это действительно проблема в городе нашем, даже и в платных клиниках на 1,5 месяца вперед очередь», — отметила Наталья Куликова.

В пресс-службу регионального департамента здравоохранения направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени произошел большой стоматологический скандал. Врачам подняли ежемесячный план по пациентам с 300 до 550 тыс. рублей при окладе в 15 тыс. рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам