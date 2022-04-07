«Единая Россия» нашла новый источник пополнения бюджета РФ

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Клипарт. Сургут, финансы, валюта, биткоин, криптовалюта, деньги
«ЕР» выступила за налогообложение операций по обмену криптовалюты на рубли Фото:

Разрешение деятельности блокчейн-технологий с минимальным налогообложением может приносить более 50 млрд рублей годового дохода в бюджет. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от «Единой России», член рабочей группы по регулированию рынка криптовалют Александр Якубовский.

«Абсолютно точно необходимо давать возможность юридическим лицам осуществлять реализацию своих товаров и услуг в обмен на цифровые финансовые активы при внешнеэкономической деятельности, обеспечив их последующий обмен на рубли и налог на такие операции. Такой запрос уже есть от бизнеса, мы должны его услышать», — приводятся слова Якубовского на сайте партии.

Он также отметил необходимость обмена криптовалюты на российский рубль с предусмотренным налогообложением. «Это позволит физическим и юридическим лицам проводить эти сделки официально, в том числе принося доход бюджету», — подытожил он.

Ранее Минфин РФ внес законопроект о регуляции криптовалюты. Она будет все еще запрещена в России в качестве средства платежа. Также при ее покупке россиянам нужно будет проходить специальный тест. Налоги с майнинга и оборота криптовалют могут принести доходы в бюджет РФ, чего сейчас нет. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказывал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Инициативу поддержал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политики Артем Кирьянов.

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Разрешение деятельности блокчейн-технологий с минимальным налогообложением может приносить более 50 млрд рублей годового дохода в бюджет. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от «Единой России», член рабочей группы по регулированию рынка криптовалют Александр Якубовский. «Абсолютно точно необходимо давать возможность юридическим лицам осуществлять реализацию своих товаров и услуг в обмен на цифровые финансовые активы при внешнеэкономической деятельности, обеспечив их последующий обмен на рубли и налог на такие операции. Такой запрос уже есть от бизнеса, мы должны его услышать», — приводятся слова Якубовского на сайте партии. Он также отметил необходимость обмена криптовалюты на российский рубль с предусмотренным налогообложением. «Это позволит физическим и юридическим лицам проводить эти сделки официально, в том числе принося доход бюджету», — подытожил он. Ранее Минфин РФ внес законопроект о регуляции криптовалюты. Она будет все еще запрещена в России в качестве средства платежа. Также при ее покупке россиянам нужно будет проходить специальный тест. Налоги с майнинга и оборота криптовалют могут принести доходы в бюджет РФ, чего сейчас нет. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказывал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Инициативу поддержал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политики Артем Кирьянов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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