07 апреля 2022

Синоптики рассказали, каким будет паводок в Челябинской области

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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, река, пейзаж, природа, чусовая, виды, весна
Уровень воды в реках Челябинской области будет ниже на 20-40% Фото:

Весенние паводки в Челябинской области в 2022 году пройдут спокойнее, чем в прошлые года. Как сообщили в гидрометцентре региона, уровень воды в реках при таянии льда в этом году будет ниже на 20-40%.

«Исходя из сложившейся к 10 марта 2022 года гидрометеорологической обстановки, при средних условиях весны предполагается, что максимальные уровни воды на реках Челябинской области окажутся около и ниже среднемноголетних значений на 20 — 40%. Месячная сумма осадков предполагается меньше среднего многолетнего количества, а средняя температура апреля ожидается на 1 — 1.5 градусов выше нормы», — сообщили в ЦГМС региона.

Однако, по словам синоптиков, в случае интенсивного нарастания температуры воздуха при вскрытии рек местами возможны образования заторов и резких подъемов уровней воды в реках. Также, добавляют специалисты, при выпадении дождей талая вода в период снеготаяния может пойти поверх льда, подтопить пойменные участки, участки автодорог и мостов.

Так ранее в Карталинском районе единственную дорогу, связывающую поселок Горный с внешним миром, затопило водой. Сотрудникам ГИБДД региона пришлось перекрыть опасный участок дороги. Управление МЧС региона применило специальную технику, для переправы автомобилей на другой берег.

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Весенние паводки в Челябинской области в 2022 году пройдут спокойнее, чем в прошлые года. Как сообщили в гидрометцентре региона, уровень воды в реках при таянии льда в этом году будет ниже на 20-40%. «Исходя из сложившейся к 10 марта 2022 года гидрометеорологической обстановки, при средних условиях весны предполагается, что максимальные уровни воды на реках Челябинской области окажутся около и ниже среднемноголетних значений на 20 — 40%. Месячная сумма осадков предполагается меньше среднего многолетнего количества, а средняя температура апреля ожидается на 1 — 1.5 градусов выше нормы», — сообщили в ЦГМС региона. Однако, по словам синоптиков, в случае интенсивного нарастания температуры воздуха при вскрытии рек местами возможны образования заторов и резких подъемов уровней воды в реках. Также, добавляют специалисты, при выпадении дождей талая вода в период снеготаяния может пойти поверх льда, подтопить пойменные участки, участки автодорог и мостов. Так ранее в Карталинском районе единственную дорогу, связывающую поселок Горный с внешним миром, затопило водой. Сотрудникам ГИБДД региона пришлось перекрыть опасный участок дороги. Управление МЧС региона применило специальную технику, для переправы автомобилей на другой берег.
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Ссылки по теме
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