03 апреля 2022

МЧС спасает челябинское село, отрезанное от мира. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, пожарные, ми 8, Мчс россии
Сотрудники МЧС подогнали спецтехнику для перевозки автомобилей через паводок Фото:

В Карталинском районе Челябинской области, в котором населенный пункт оказался отрезанным от мира из-за весеннего паводка, сотрудники ГУ МЧС региона провели спасательную операцию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, для ее проведения была пригнана специальная техника.

«Сотрудниками чрезвычайного ведомства с помощью специальной техники — плавающего транспортера, была организована переправа личного автотранспорта через опасный участок дороги. За выходные дни спасатели переправили 20 автомобилей, 58 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время уровень воды на реках Карталинского муниципального района идет на спад. Перелив через автомобильную насыпную дорогу отсутствует. Комиссия в составе специалистов ГИБДД и администрации муниципального района проводит обследование данной дороги с целью открытия ее для эксплуатации.

На минувших выходных ГИБДД закрыло дорогу в поселок Горный Карталинского района. Из-за весеннего паводка произошел перелив воды через проезжую часть. В администрации URA.RU пояснили, что перелив воды в Горном происходит ежегодно в начале весны.

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В Карталинском районе Челябинской области, в котором населенный пункт оказался отрезанным от мира из-за весеннего паводка, сотрудники ГУ МЧС региона провели спасательную операцию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, для ее проведения была пригнана специальная техника. «Сотрудниками чрезвычайного ведомства с помощью специальной техники — плавающего транспортера, была организована переправа личного автотранспорта через опасный участок дороги. За выходные дни спасатели переправили 20 автомобилей, 58 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. В ведомстве добавили, что в настоящее время уровень воды на реках Карталинского муниципального района идет на спад. Перелив через автомобильную насыпную дорогу отсутствует. Комиссия в составе специалистов ГИБДД и администрации муниципального района проводит обследование данной дороги с целью открытия ее для эксплуатации. На минувших выходных ГИБДД закрыло дорогу в поселок Горный Карталинского района. Из-за весеннего паводка произошел перелив воды через проезжую часть. В администрации URA.RU пояснили, что перелив воды в Горном происходит ежегодно в начале весны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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