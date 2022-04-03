Сотрудники МЧС подогнали спецтехнику для перевозки автомобилей через паводок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Карталинском районе Челябинской области, в котором населенный пункт оказался отрезанным от мира из-за весеннего паводка, сотрудники ГУ МЧС региона провели спасательную операцию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, для ее проведения была пригнана специальная техника.

«Сотрудниками чрезвычайного ведомства с помощью специальной техники — плавающего транспортера, была организована переправа личного автотранспорта через опасный участок дороги. За выходные дни спасатели переправили 20 автомобилей, 58 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время уровень воды на реках Карталинского муниципального района идет на спад. Перелив через автомобильную насыпную дорогу отсутствует. Комиссия в составе специалистов ГИБДД и администрации муниципального района проводит обследование данной дороги с целью открытия ее для эксплуатации.

На минувших выходных ГИБДД закрыло дорогу в поселок Горный Карталинского района. Из-за весеннего паводка произошел перелив воды через проезжую часть. В администрации URA.RU пояснили, что перелив воды в Горном происходит ежегодно в начале весны.