Путин отправил регионы РФ на кредитные каникулы до 2029 года

11 апреля 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон о новых кредитных каникулах для регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Президент России Владимир Путин поручил освободить регионы страны от выплаты задолженностей из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. «Принять меры по освобождению в 2022 году субъектов Российской Федерации от выплаты задолженности по основному долгу и начисленным процентам по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. Обеспечить перенос их погашения на период с 2025 по 2029 год включительно», — говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено до 25 апреля 2022 года. Госдолг, например, Курганской области по состоянию на 1 сентября 2021 года вырос почти на 1,5 млрд по сравнению с началом августа и впервые превысил 17,79 млрд рублей, что является самым большим показателем среди регионов УрФО. Губернатор Вадим Шумков объяснял, что власти выплачивают дорогие коммерческие кредиты за счет более дешевых или бюджетных кредитов, и он должен снизиться. Госдолг Пермского края с января 2022 года увеличился на 3,1 млрд. рублей — до 17,3 млрд. рублей. Информация содержится на сайте министерства финансов края. В пресс-службе губернатора URA.RU пояснили, что это связано с поступлением в регион первого транша бюджетного кредита, одобренного Москвой. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин поручил освободить регионы страны от выплаты задолженностей из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. «Принять меры по освобождению в 2022 году субъектов Российской Федерации от выплаты задолженности по основному долгу и начисленным процентам по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. Обеспечить перенос их погашения на период с 2025 по 2029 год включительно», — говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено до 25 апреля 2022 года. Госдолг, например, Курганской области по состоянию на 1 сентября 2021 года вырос почти на 1,5 млрд по сравнению с началом августа и впервые превысил 17,79 млрд рублей, что является самым большим показателем среди регионов УрФО. Губернатор Вадим Шумков объяснял, что власти выплачивают дорогие коммерческие кредиты за счет более дешевых или бюджетных кредитов, и он должен снизиться. Госдолг Пермского края с января 2022 года увеличился на 3,1 млрд. рублей — до 17,3 млрд. рублей. Информация содержится на сайте министерства финансов края. В пресс-службе губернатора URA.RU пояснили, что это связано с поступлением в регион первого транша бюджетного кредита, одобренного Москвой.