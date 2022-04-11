11 апреля 2022

Свердловчане штурмуют выставку ради бесплатного медосмотра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко на медицинскую выставку в ЕкатеринбургЭКСПО. Екатеринбург
Большая очередь из желающих пройти бесплатный медосмотр собралась на площадке «Екатеринбург-Экспо» Фото:

«Городок здоровья» начал прием пациентов в стенах «Екатеринбург-Экспо». Большая очередь из желающих пройти бесплатный медосмотр собралась на площадке «Здравоохранение Урала». Горожане могут измерить внутриглазное давление, попасть на консультацию к неврологу, онкологу, кардиологу и другим узким специалистам, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Очень много желающих пройти бесплатный медосмотр в рамках международного форума „Здравоохранение Урала“. Чтобы не было давки, волонтеры помогают посетителям выставки. Отвечают на вопросы, сопровождают, если есть такая необходимость», — сообщил корреспондент.

Бесплатный кабинет проработает несколько дней:

  • 12 апреля — с 12:00 до 17:00;
  • 13 апреля — с 12.00 до 17.00;
  • 14 апреля — с 10:00 до 17:00;
  • 15 апреля — с 10:00 до 14:00.

Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко приехал в Екатеринбург на международный форум «Здравоохранение Урала». Чиновник рассказал, что в столице Урала появится лаборатория по тестированию медицинских изделий.

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«Городок здоровья» начал прием пациентов в стенах «Екатеринбург-Экспо». Большая очередь из желающих пройти бесплатный медосмотр собралась на площадке «Здравоохранение Урала». Горожане могут измерить внутриглазное давление, попасть на консультацию к неврологу, онкологу, кардиологу и другим узким специалистам, передает корреспондент URA.RU с места события. «Очень много желающих пройти бесплатный медосмотр в рамках международного форума „Здравоохранение Урала“. Чтобы не было давки, волонтеры помогают посетителям выставки. Отвечают на вопросы, сопровождают, если есть такая необходимость», — сообщил корреспондент. Бесплатный кабинет проработает несколько дней: Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко приехал в Екатеринбург на международный форум «Здравоохранение Урала». Чиновник рассказал, что в столице Урала появится лаборатория по тестированию медицинских изделий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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