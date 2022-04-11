Свердловчане штурмуют выставку ради бесплатного медосмотра

Большая очередь из желающих пройти бесплатный медосмотр собралась на площадке «Екатеринбург-Экспо» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Городок здоровья» начал прием пациентов в стенах «Екатеринбург-Экспо». Большая очередь из желающих пройти бесплатный медосмотр собралась на площадке «Здравоохранение Урала». Горожане могут измерить внутриглазное давление, попасть на консультацию к неврологу, онкологу, кардиологу и другим узким специалистам, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Очень много желающих пройти бесплатный медосмотр в рамках международного форума „Здравоохранение Урала“. Чтобы не было давки, волонтеры помогают посетителям выставки. Отвечают на вопросы, сопровождают, если есть такая необходимость», — сообщил корреспондент.

Бесплатный кабинет проработает несколько дней:

12 апреля — с 12:00 до 17:00;

13 апреля — с 12.00 до 17.00;

14 апреля — с 10:00 до 17:00;

15 апреля — с 10:00 до 14:00.

Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко приехал в Екатеринбург на международный форум «Здравоохранение Урала». Чиновник рассказал, что в столице Урала появится лаборатория по тестированию медицинских изделий.

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