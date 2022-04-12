Путин предостерег украинцев от вымирания из-за США

США готовы воевать до последнего украинца. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин.
«Многие говорят, что США готовы воевать до последнего украинца. Так оно и есть», — заявил Путин на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Как ранее отметил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Александр Ионов, Соединенные Штаты Америки ведут войну против сильного противника чужими руками. Так Украина стала плацдармом, на котором США сводят счеты с Россией. Для США любые жертвы не на территории своей страны являются всего лишь статистикой, передает «Федеральное агентство новостей». Для этого США еще в декабре 2021 года начали поставлять оружие на Украину.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Согласно шифротелеграммам 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. В ходе спецоперации российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США, сообщает RT.
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