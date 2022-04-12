Путин предостерег украинцев от вымирания из-за США

12 апреля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предупредил, что США будут воевать, несмотря на жертвы со стороны Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовы воевать до последнего украинца. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин. «Многие говорят, что США готовы воевать до последнего украинца. Так оно и есть», — заявил Путин на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Как ранее отметил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Александр Ионов, Соединенные Штаты Америки ведут войну против сильного противника чужими руками. Так Украина стала плацдармом, на котором США сводят счеты с Россией. Для США любые жертвы не на территории своей страны являются всего лишь статистикой, передает «Федеральное агентство новостей». Для этого США еще в декабре 2021 года начали поставлять оружие на Украину. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Согласно шифротелеграммам 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. В ходе спецоперации российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США, сообщает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США готовы воевать до последнего украинца. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин. «Многие говорят, что США готовы воевать до последнего украинца. Так оно и есть», — заявил Путин на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Как ранее отметил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Александр Ионов, Соединенные Штаты Америки ведут войну против сильного противника чужими руками. Так Украина стала плацдармом, на котором США сводят счеты с Россией. Для США любые жертвы не на территории своей страны являются всего лишь статистикой, передает «Федеральное агентство новостей». Для этого США еще в декабре 2021 года начали поставлять оружие на Украину. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Согласно шифротелеграммам 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. В ходе спецоперации российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США, сообщает RT.