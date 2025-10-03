Журнал о пермском трогонтериевом слоне вышел в финал конкурса книжного дизайна. Фото

Журнал «Прислонись» Пермского музея вошел в шорт-лист премии «Жар-книга»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Древние находки сподвигают музейщиков на новые проекты
Древние находки сподвигают музейщиков на новые проекты Фото:

Толстый глянцевый журнал «Прислонись», изданный Пермским краеведческим музеем, попал в шорт-лист национальной премии книжного дизайна «Жар-книга 2025». Издание посвящено раскопкам и изучению скелета древнего предка мамонта — трогонтериевого слона, найденного в Прикамье.

«Пермский краеведческий музей и междисциплинарная студия БЮРО 313 представлены в шорт-листе национальной премии „Жар-книга 2025“ с издательским проектом, посвященным раскопкам трогонтериевого слона. Проект номинирован на главный приз в категории дизайна печатной книги, конкурируя с ведущими российскими музеями и издательствами», — сообщает министерство культуры Пермского края.

«Прислонись» — не просто журнал, а издательский эксперимент на стыке науки, искусства и глянца. Авторам удалось в одном издании «упаковать» 15-лет палеонтологических раскопок и исследований в формат, который заинтересует не только ученых, но и широкую аудиторию. Кроме бумажной существует онлайн-версия проекта. 

Останки трогонтериевого слона нашли в Оханском районе Пермского края еще в 2010 году. Много лет палеонтологи извлекали скелет из земли. Сейчас кости изучают специалисты, а также идет работа по созданию полноразмерного макета скелета. Его установят в новом палеонтологическом музее

Журнал «Прислонись»
Журнал «Прислонись»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Толстый глянцевый журнал «Прислонись», изданный Пермским краеведческим музеем, попал в шорт-лист национальной премии книжного дизайна «Жар-книга 2025». Издание посвящено раскопкам и изучению скелета древнего предка мамонта — трогонтериевого слона, найденного в Прикамье. «Пермский краеведческий музей и междисциплинарная студия БЮРО 313 представлены в шорт-листе национальной премии „Жар-книга 2025“ с издательским проектом, посвященным раскопкам трогонтериевого слона. Проект номинирован на главный приз в категории дизайна печатной книги, конкурируя с ведущими российскими музеями и издательствами», — сообщает министерство культуры Пермского края. «Прислонись» — не просто журнал, а издательский эксперимент на стыке науки, искусства и глянца. Авторам удалось в одном издании «упаковать» 15-лет палеонтологических раскопок и исследований в формат, который заинтересует не только ученых, но и широкую аудиторию. Кроме бумажной существует онлайн-версия проекта.  Останки трогонтериевого слона нашли в Оханском районе Пермского края еще в 2010 году. Много лет палеонтологи извлекали скелет из земли. Сейчас кости изучают специалисты, а также идет работа по созданию полноразмерного макета скелета. Его установят в новом палеонтологическом музее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...