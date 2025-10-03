Толстый глянцевый журнал «Прислонись», изданный Пермским краеведческим музеем, попал в шорт-лист национальной премии книжного дизайна «Жар-книга 2025». Издание посвящено раскопкам и изучению скелета древнего предка мамонта — трогонтериевого слона, найденного в Прикамье.
«Пермский краеведческий музей и междисциплинарная студия БЮРО 313 представлены в шорт-листе национальной премии „Жар-книга 2025“ с издательским проектом, посвященным раскопкам трогонтериевого слона. Проект номинирован на главный приз в категории дизайна печатной книги, конкурируя с ведущими российскими музеями и издательствами», — сообщает министерство культуры Пермского края.
«Прислонись» — не просто журнал, а издательский эксперимент на стыке науки, искусства и глянца. Авторам удалось в одном издании «упаковать» 15-лет палеонтологических раскопок и исследований в формат, который заинтересует не только ученых, но и широкую аудиторию. Кроме бумажной существует онлайн-версия проекта.
Останки трогонтериевого слона нашли в Оханском районе Пермского края еще в 2010 году. Много лет палеонтологи извлекали скелет из земли. Сейчас кости изучают специалисты, а также идет работа по созданию полноразмерного макета скелета. Его установят в новом палеонтологическом музее.
