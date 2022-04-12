В США заявили, что Зеленский должен сам добиться победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам добиться победы Украины. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время телефонного брифинга для международной прессы.
«Мы хотим победы Украины. Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной, но как сделать это — это вопрос к мистеру Зеленскому и украинскому правительству», — приводит ТАСС слова Кирби.
В ходе визита в Киев глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен силой. Заявление прозвучало на фоне призывов западных политиков нарастить поставки вооружений Киеву. Аналитики считают, что подобная риторика склоняет Киев к сознательному затягиванию переговоров с РФ, сообщает RT.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Обе стороны провели ряд переговоров, однако они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Как отметил Путин, Украина отошла от договоренностей с Россией, данных в Стамбуле, и переговоры зашли в тупик. На встрече в Стамбуле Украина отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем.
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