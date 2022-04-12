ВСУ обстреляли российских журналистов в поселке под Луганском

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, пресса, военная техника, гранатомет, z войска, военный корреспондент
ВСУ обстреляли журналистов РФ и ЛНР под Луганском Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские журналисты, представители СМИ Луганской народной республики (ЛНР) и пресс-служба Народной милиции ЛНР попали под обстрел. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», который оказался на месте событий.

По его словам, журналисты РФ и ЛНР и пресс-служба Народной милиции ЛНР попали под обстрел в поселке Фрунзе. Отмечается, что огонь открыли силовики ВСУ. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент «Известий» получил ранение под Мариуполем. Снайпер выстрелил журналисту в ногу.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

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Российские журналисты, представители СМИ Луганской народной республики (ЛНР) и пресс-служба Народной милиции ЛНР попали под обстрел. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», который оказался на месте событий. По его словам, журналисты РФ и ЛНР и пресс-служба Народной милиции ЛНР попали под обстрел в поселке Фрунзе. Отмечается, что огонь открыли силовики ВСУ. Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что военный корреспондент «Известий» получил ранение под Мариуполем. Снайпер выстрелил журналисту в ногу. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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