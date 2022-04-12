ВСУ обстреляли российских журналистов в поселке под Луганском

Российские журналисты, представители СМИ Луганской народной республики (ЛНР) и пресс-служба Народной милиции ЛНР попали под обстрел. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», который оказался на месте событий.
По его словам, журналисты РФ и ЛНР и пресс-служба Народной милиции ЛНР попали под обстрел в поселке Фрунзе. Отмечается, что огонь открыли силовики ВСУ. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что военный корреспондент «Известий» получил ранение под Мариуполем. Снайпер выстрелил журналисту в ногу.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
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