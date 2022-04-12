ВСУ обстреляли российских журналистов в поселке под Луганском 12 апреля 2022 в 23:34 Размер текста - 17 + ВСУ обстреляли журналистов РФ и ЛНР под Луганском Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские журналисты, представители СМИ Луганской народной республики (ЛНР) и пресс-служба Народной милиции ЛНР попали под обстрел. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», который оказался на месте событий. По его словам, журналисты РФ и ЛНР и пресс-служба Народной милиции ЛНР попали под обстрел в поселке Фрунзе. Отмечается, что огонь открыли силовики ВСУ. Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что военный корреспондент «Известий» получил ранение под Мариуполем. Снайпер выстрелил журналисту в ногу. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Российские журналисты, представители СМИ Луганской народной республики (ЛНР) и пресс-служба Народной милиции ЛНР попали под обстрел. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», который оказался на месте событий. По его словам, журналисты РФ и ЛНР и пресс-служба Народной милиции ЛНР попали под обстрел в поселке Фрунзе. Отмечается, что огонь открыли силовики ВСУ. Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что военный корреспондент «Известий» получил ранение под Мариуполем. Снайпер выстрелил журналисту в ногу. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям