Корреспондент «Известий» ранен под Мариуполем 29 марта 2022 в 20:58 Размер текста - 17 + Журналиста ранил снайпер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов ранен под Мариуполем. Журналиста ранил снайпер, пуля попала Северьянову в ногу. «Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Информация об этом поступила 29 марта», — сообщают «Известия». Подробности происшествия сейчас выясняются. Данных о состоянии журналиста также пока нет. Издание уточняет, что Северьянов находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Приоритет российской армии — исключение вреда для мирных жителей. Однако тактика украинских войск, наоборот, способствует большому количеству жертв среди мирного населения. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что националисты и бойцы ВСУ прикрываются женщинами и детьми. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов ранен под Мариуполем. Журналиста ранил снайпер, пуля попала Северьянову в ногу. «Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Информация об этом поступила 29 марта», — сообщают «Известия». Подробности происшествия сейчас выясняются. Данных о состоянии журналиста также пока нет. Издание уточняет, что Северьянов находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Приоритет российской армии — исключение вреда для мирных жителей. Однако тактика украинских войск, наоборот, способствует большому количеству жертв среди мирного населения. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что националисты и бойцы ВСУ прикрываются женщинами и детьми. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям