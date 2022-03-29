Корреспондент «Известий» ранен под Мариуполем

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Журналиста ранил снайпер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов ранен под Мариуполем. Журналиста ранил снайпер, пуля попала Северьянову в ногу.

«Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Информация об этом поступила 29 марта», — сообщают «Известия». Подробности происшествия сейчас выясняются. Данных о состоянии журналиста также пока нет. Издание уточняет, что Северьянов находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Приоритет российской армии — исключение вреда для мирных жителей. Однако тактика украинских войск, наоборот, способствует большому количеству жертв среди мирного населения. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что националисты и бойцы ВСУ прикрываются женщинами и детьми.

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Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов ранен под Мариуполем. Журналиста ранил снайпер, пуля попала Северьянову в ногу. «Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Информация об этом поступила 29 марта», — сообщают «Известия». Подробности происшествия сейчас выясняются. Данных о состоянии журналиста также пока нет. Издание уточняет, что Северьянов находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Приоритет российской армии — исключение вреда для мирных жителей. Однако тактика украинских войск, наоборот, способствует большому количеству жертв среди мирного населения. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что националисты и бойцы ВСУ прикрываются женщинами и детьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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