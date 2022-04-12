МИД РФ предупредил о применении химоружия нацбатами в Донбассе

13 апреля 2022 в 07:20 Размер текста - 17 +

Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты и ВСУ могут применить в Донбассе химическое оружие — угроза этого реальна. Такое заявление сделал замглавы МИД России Олег Сыромолотов. «Москва считает вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских националистов и подконтрольных им военных. Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе, не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Ранее ВСУ заявляли о том, что Россия якобы применила химическое оружие для атаки в Мариуполе на комбинате «Азовсталь» в ходе спецоперации на Украине. Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг эту информацию, отмечает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, Пентагон не смог подтвердить сообщения об использовании такого оружия российской стороной. 7 апреля МИД РФ заявил, что Украина готовит новые химические провокации при поддержке Запада, добавляет телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По заявлениям Минобороны РФ, приоритеты российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацформирований. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские националисты и ВСУ могут применить в Донбассе химическое оружие — угроза этого реальна. Такое заявление сделал замглавы МИД России Олег Сыромолотов. «Москва считает вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских националистов и подконтрольных им военных. Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе, не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Ранее ВСУ заявляли о том, что Россия якобы применила химическое оружие для атаки в Мариуполе на комбинате «Азовсталь» в ходе спецоперации на Украине. Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг эту информацию, отмечает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, Пентагон не смог подтвердить сообщения об использовании такого оружия российской стороной. 7 апреля МИД РФ заявил, что Украина готовит новые химические провокации при поддержке Запада, добавляет телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По заявлениям Минобороны РФ, приоритеты российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацформирований.