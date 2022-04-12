Власти ЯНАО раздадут кредиты топливным операторам

Кредиты позволят рассчитаться с поставщиками топлива Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ЯНАО выделят из бюджета деньги на кредиты организациям, которые завозят в регион топливо. Об этом сообщается на сайте правительства Ямала.

«Правительство Ямала приняло решение воспользоваться правом выдавать бюджетные кредиты операторам досрочного завоза топливных ресурсов, согласно Бюджетному кодексу РФ. Эта мера поддержки позволит гарантированно рассчитаться с поставщиками топлива и не допустить подорожания мероприятий в рамках централизованного завоза», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщает пресс-служба окружного правительства, в этом году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов будет лично контролировать организацию северного завоза. В прошлом году в отдаленные районы округа было поставлено около 68 тысяч тонн нефтепродуктов, более 18 тысяч тонн каменного угля и 2 300 кубометров дров.

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых городах Ямала значительно подешевело топливо. Так, в Салехарде за месяц цена на бензин на заправках «Роснефти» упала почти на семь рублей.