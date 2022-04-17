Екатеринбуржец украл кошачий корм для своего питомца. Видео

16 апреля 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге возникают проблемы с кормами для животных Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге ранее судимый мужчина украл корм для своей кошки. Рецидивисту грозит серьезное наказание, сообщили URA.RU в пресс-группе городской полиции. Необычное похищение произошло 11 апреля в зоомагазине на улице Белинского. Продавец сообщила, что неизвестный мужчина набрал несколько упаковок кошачьего корма и, не обращая внимания на требования заплатить, прошел через кассовую стойку и скрылся. Ущерб составил пять тысяч рублей. «Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела полиции № 7 присмотрели записи камер видеонаблюдения и приступили к поиску злоумышленника. В результате „зооналетчика“ удалось задержать по горячим следам. Гражданина доставили в дежурную часть и установили его личность. Свои действия 34-летний мужчина объяснил тем, что употребил спиртное, а корм предназначался его кошке», — уточнили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. Также выяснилось, что ранее похититель уже был судим за грабеж и хранение наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». «Несмотря на внешнюю безобидность данное деяние образует состав серьезного преступления. Полиция предупреждает граждан об ответственности за хищение чужого имущества и призывает не злоупотреблять алкоголем во избежание необдуманных поступков», — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возникли проблемы с кормами для домашних животных. Отечественные производители не успевают пополнять запасы на полках зоомагазинов из-за растущего спроса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге ранее судимый мужчина украл корм для своей кошки. Рецидивисту грозит серьезное наказание, сообщили URA.RU в пресс-группе городской полиции. Необычное похищение произошло 11 апреля в зоомагазине на улице Белинского. Продавец сообщила, что неизвестный мужчина набрал несколько упаковок кошачьего корма и, не обращая внимания на требования заплатить, прошел через кассовую стойку и скрылся. Ущерб составил пять тысяч рублей. «Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела полиции № 7 присмотрели записи камер видеонаблюдения и приступили к поиску злоумышленника. В результате „зооналетчика“ удалось задержать по горячим следам. Гражданина доставили в дежурную часть и установили его личность. Свои действия 34-летний мужчина объяснил тем, что употребил спиртное, а корм предназначался его кошке», — уточнили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. Также выяснилось, что ранее похититель уже был судим за грабеж и хранение наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». «Несмотря на внешнюю безобидность данное деяние образует состав серьезного преступления. Полиция предупреждает граждан об ответственности за хищение чужого имущества и призывает не злоупотреблять алкоголем во избежание необдуманных поступков», — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возникли проблемы с кормами для домашних животных. Отечественные производители не успевают пополнять запасы на полках зоомагазинов из-за растущего спроса.