«Увидела в словах обиду»: екатеринбурженка — о романе на «Выжить в Самарканде» и насмешке Мамаева

Ангелина Татарченкова высказалась по поводу обзывательства от футболиста Мамаева

29 марта 2025 в 14:19 Размер текста - 17 +

Ангелина Татарченкова стала любимицей телезрителей Фото предоставлено телеканалом ТНТ Екатеринбурженка Ангелина Татарченкова недавно выбыла из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Зрители с интересом следили, как хрупкая девушка справляется с тяжелыми испытаниями, противостоит интригам и звездам и переживает роман с тюменцем Андреем Зубенко. URA.RU поговорило с уралочкой о том, с какими травмами она вернулась домой после съемок, как отнеслась к словам «серая мышка» футболиста Павла Мамаева и какие советы по поводу отношений дала ей певица Ольга Серябкина. «На шоу получила травмы» — Ангелина, вы ранее были участницей первого сезона «Выжить в Дубае». Есть ли какие-то существенные отличия между первым шоу и «Выжить в Самарканде»? Было ли труднее или легче с учетом накопленного опыта? — Конечно, отличия есть. В «Выжить в Дубае» я шла, не зная, что меня ждет. Это был самый первый сезон, даже посмотреть негде было, что будет на шоу. В «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» я уже понимала больше и могла правильно распределить свои силы. Но все же было сложнее. Я брала ответственность за себя и за своих сокомандников, работала со своими страхами, отодвигала их на второй план. Уже после возвращения Ангелина обнаружила проблемы со здоровьем Фото: соцсети Ангелины Татарченковой — Какие из испытаний были для вас самыми сложными физически и эмоционально? — Самым сложным испытанием физически для меня стало задание с батутами. Это было травмоопасно, я переживала за свое здоровье, и не зря! На этом задании я получила растяжение ноги и повредила поясницу. А эмоционально для меня сложнее всего были не большие или малые испытания, а сюрприз от Ляйсан [Утяшевой], где я прыгала с тарзанки в бездну. Перебороть свой страх было тяжело. Сделать тот самый шаг. — Вы рассказывали, что получили серьезную травму во время прохождения одного из испытаний. Что это было за задание и когда обнаружили проблемы со здоровьем? — Как раз на испытании с батутами я получила травмы. О растяжении правой ноги я узнала уже после шоу. Да, я чувствовала боль, и у меня были синяки, но я думала, это небольшой ушиб. По возвращении со съемок реалити я обратила внимание, что боль в ноге не проходит. На тренировке по боксу, при прыжках на скакалке, боль усилилась, и я решила пойти к врачу, где и узнала о растяжении. Еще я не уверена, где повредила спину. Это могли быть и батуты, и задание, где я толкала тяжеленный ящик. Но сейчас, к счастью, все хорошо. Я прошла курс лечения. — Какие неожиданные открытия вы сделали о себе во время участия в проекте? — В этом сезоне я открыла свои скрытые таланты. Как оказалось, я хорошо понимаю людей, могу анализировать их поведение и продумывать свои шаги в шоу наперед. Это очень помогало. Также я узнала, что могу в стрессовых ситуациях собраться и с холодной головой сделать то, что нужно. «Мы не переходили границ» — Одно из самых обсуждаемых событий на протяжении всего проекта — ваши отношения с Андреем Зубенко. Что вас свело вместе? — Я считаю, что у нас с Андреем схожие характеры и мировоззрение. Да, иногда наши мнения расходились, но мы оба пытались играть честно, достойно, не строить другим участникам козни. Мы были поддержкой друг для друга на проекте. Андрей и Ангелина поддерживали друг друга весь проект Фото предоставлено телеканалом ТНТ — Показывая теплые отношения на экране, не было ли опасений? Почему не побоялись проявляться перед камерами? — Мы общались больше без камер. Мы не пытались «работать на камеру». Когда вы становитесь близки, то это уже привычно: поддержать друг друга, приобнять, взять за руку. Мы не переходили никаких границ. — Приходилось ли сталкиваться с хейтом после второго участия, особенно на фоне того, что все обсуждали ваши отношения с Андреем? — У меня есть хейтеры, но их мало по сравнению с людьми, которые меня поддерживают. Мне очень приятно, что люди видят меня настоящей и искренне за меня болеют. Я не обращаю внимания на хейт, но, конечно, вижу его. Это меня не обижает, ведь я знаю, что светлых людей гораздо больше. Основное, что пишут хейтеры, это то, что я благодаря Тимуру и Андрею проходила дальше в шоу. Но это бред. Если человек негативный, то он и ищет этот негатив в других людях. Счастливые люди не будут писать гадости. Я знаю себя и свой путь на проекте, поэтому меня сложно задеть. «Я точно не „серая мышь“» — В одном из выпусков Ольга Серябкина переживала, что молодой человек может играть с вашими чувствами. Вы признавались, что певица разговаривала с вами на камеру и за камерами. Какие слова вы от нее услышали и как оцениваете ее переживания по поводу вас? — Ольга Серябкина очень крутая. Она женственная, умная, со стержнем, искренняя. Она поддерживала меня и делилась своими мыслями. Конечно, мне было приятно, что за меня переживали. Без камер мы обсуждали не только наши отношения с Андреем, а также она давала мне советы в жизненных вопросах. Я прислушалась к ее словам и рада, что смогла близко пообщаться с Олей наедине. Уралочка нашла общий язык с Ольгой Серябкиной (на фото) Фото предоставлено телеканалом ТНТ — Кто из звезд на проекте вызывал у вас наибольшую симпатию и уважение? Почему? — Конечно, как человеку, мне была симпатична Оля Серябкина. Еще хотелось бы отметить Лешу Щербакова, несмотря на то, что именно он выбил меня из шоу. Мы мало общались, но он заряжал всех ребят позитивом. Его непосредственность и отношение к жизни вызывают улыбку. Также мне очень жаль, что быстро выбыл Митя Фомин, и нам не удалось пообщаться. При просмотре шоу он показался мне интересным, сильным и добрым. — Футболист Павел Мамаев нелестно отзывался о вас: называл неприятным человеком и «серой мышкой». Задели ли вас его слова, когда вы увидели выпуск? Как думаете, почему он так о вас отзывался, каковы могли быть причины? — Когда я услышала слова Павла (это произошло при просмотре серии по ТНТ), я даже не разозлилась. Это вызвало у меня смех. Я точно не «серая мышь», поэтому я не восприняла это близко к сердцу. Я увидела в его словах обиду. Скорее всего, он не привык, что девушка отвечает ему и говорит все прямо. Когда я на шоу почувствовала неуважение от Мамаева в свою сторону, я, конечно, стала защищаться. Может быть, я была эмоциональна, но я не делала ничего плохого. Мне очень жаль, что на проекте он ничего не сказал. Но я будто бы ждала от него такого поведения, ведь он ставил себя выше остальных участников, особенно народников. «В планах — попробоваться в кино» — После первого сезона в «Выжить в Дубае» вы сменили сферу деятельности и стали блогером. Помогло ли шоу в вашем продвижении? Если да, то каким образом? — После первого сезона я поняла, что мне нравятся съемки, как быть в кадре, так и за ним, поэтому я стала блогером. Веду блог о своей жизни, а также делаю проекты, которые мне интересны. Сейчас у меня большие планы по развитию блога. Конечно, после проекта у меня появилась аудитория — те люди, кто следил за моим путем на проекте. Именно благодаря им я стала делиться своими идеями и реализовываться. Моя аудитория — прекрасные люди, которые меня поддерживают. Аудитория Ангелины увеличилась после участия в шоу Фото: соцсети Ангелины Татарченковой — Вы признавались, что хотели бы развиваться в шоу-бизнесе. В какой сфере хотелось бы это делать? Музыка, интервью, подкасты или что-то еще? — Я такой человек, который хочет все и сразу. Мне многое интересно. Я вижу себя и в музыке, и в съемках. Когда я занимаюсь творчеством, этой работой, то чувствую, что по-настоящему живу. Сейчас в моих планах пройти актерские курсы и попробоваться в кино или сериалах. Еще я занимаюсь вокалом, потому что с самого детства любила петь. Ну и, конечно, развивать свой блог: делать подкасты и интересный контент для соцсетей. — Как думаете, что дает участие в подобных шоу народникам? Только ли популярность и славу? — Я могу сказать, что не ко всем народным артистам приходит популярность. Но каждый получает гораздо больше: личностное развитие, расширение кругозора. После участия в шоу ты узнаешь очень много о себе. Понимаешь, что способен на большее, и растет вера в себя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Ангелина Татарченкова недавно выбыла из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Зрители с интересом следили, как хрупкая девушка справляется с тяжелыми испытаниями, противостоит интригам и звездам и переживает роман с тюменцем Андреем Зубенко. URA.RU поговорило с уралочкой о том, с какими травмами она вернулась домой после съемок, как отнеслась к словам «серая мышка» футболиста Павла Мамаева и какие советы по поводу отношений дала ей певица Ольга Серябкина. — Ангелина, вы ранее были участницей первого сезона «Выжить в Дубае». Есть ли какие-то существенные отличия между первым шоу и «Выжить в Самарканде»? Было ли труднее или легче с учетом накопленного опыта? — Конечно, отличия есть. В «Выжить в Дубае» я шла, не зная, что меня ждет. Это был самый первый сезон, даже посмотреть негде было, что будет на шоу. В «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» я уже понимала больше и могла правильно распределить свои силы. Но все же было сложнее. Я брала ответственность за себя и за своих сокомандников, работала со своими страхами, отодвигала их на второй план. — Какие из испытаний были для вас самыми сложными физически и эмоционально? — Самым сложным испытанием физически для меня стало задание с батутами. Это было травмоопасно, я переживала за свое здоровье, и не зря! На этом задании я получила растяжение ноги и повредила поясницу. А эмоционально для меня сложнее всего были не большие или малые испытания, а сюрприз от Ляйсан [Утяшевой], где я прыгала с тарзанки в бездну. Перебороть свой страх было тяжело. Сделать тот самый шаг. — Вы рассказывали, что получили серьезную травму во время прохождения одного из испытаний. Что это было за задание и когда обнаружили проблемы со здоровьем? — Как раз на испытании с батутами я получила травмы. О растяжении правой ноги я узнала уже после шоу. Да, я чувствовала боль, и у меня были синяки, но я думала, это небольшой ушиб. По возвращении со съемок реалити я обратила внимание, что боль в ноге не проходит. На тренировке по боксу, при прыжках на скакалке, боль усилилась, и я решила пойти к врачу, где и узнала о растяжении. Еще я не уверена, где повредила спину. Это могли быть и батуты, и задание, где я толкала тяжеленный ящик. Но сейчас, к счастью, все хорошо. Я прошла курс лечения. — Какие неожиданные открытия вы сделали о себе во время участия в проекте? — В этом сезоне я открыла свои скрытые таланты. Как оказалось, я хорошо понимаю людей, могу анализировать их поведение и продумывать свои шаги в шоу наперед. Это очень помогало. Также я узнала, что могу в стрессовых ситуациях собраться и с холодной головой сделать то, что нужно. — Одно из самых обсуждаемых событий на протяжении всего проекта — ваши отношения с Андреем Зубенко. Что вас свело вместе? — Я считаю, что у нас с Андреем схожие характеры и мировоззрение. Да, иногда наши мнения расходились, но мы оба пытались играть честно, достойно, не строить другим участникам козни. Мы были поддержкой друг для друга на проекте. — Показывая теплые отношения на экране, не было ли опасений? Почему не побоялись проявляться перед камерами? — Мы общались больше без камер. Мы не пытались «работать на камеру». Когда вы становитесь близки, то это уже привычно: поддержать друг друга, приобнять, взять за руку. Мы не переходили никаких границ. — Приходилось ли сталкиваться с хейтом после второго участия, особенно на фоне того, что все обсуждали ваши отношения с Андреем? — У меня есть хейтеры, но их мало по сравнению с людьми, которые меня поддерживают. Мне очень приятно, что люди видят меня настоящей и искренне за меня болеют. Я не обращаю внимания на хейт, но, конечно, вижу его. Это меня не обижает, ведь я знаю, что светлых людей гораздо больше. Основное, что пишут хейтеры, это то, что я благодаря Тимуру и Андрею проходила дальше в шоу. Но это бред. Если человек негативный, то он и ищет этот негатив в других людях. Счастливые люди не будут писать гадости. Я знаю себя и свой путь на проекте, поэтому меня сложно задеть. — В одном из выпусков Ольга Серябкина переживала, что молодой человек может играть с вашими чувствами. Вы признавались, что певица разговаривала с вами на камеру и за камерами. Какие слова вы от нее услышали и как оцениваете ее переживания по поводу вас? — Ольга Серябкина очень крутая. Она женственная, умная, со стержнем, искренняя. Она поддерживала меня и делилась своими мыслями. Конечно, мне было приятно, что за меня переживали. Без камер мы обсуждали не только наши отношения с Андреем, а также она давала мне советы в жизненных вопросах. Я прислушалась к ее словам и рада, что смогла близко пообщаться с Олей наедине. — Кто из звезд на проекте вызывал у вас наибольшую симпатию и уважение? Почему? — Конечно, как человеку, мне была симпатична Оля Серябкина. Еще хотелось бы отметить Лешу Щербакова, несмотря на то, что именно он выбил меня из шоу. Мы мало общались, но он заряжал всех ребят позитивом. Его непосредственность и отношение к жизни вызывают улыбку. Также мне очень жаль, что быстро выбыл Митя Фомин, и нам не удалось пообщаться. При просмотре шоу он показался мне интересным, сильным и добрым. — Футболист Павел Мамаев нелестно отзывался о вас: называл неприятным человеком и «серой мышкой». Задели ли вас его слова, когда вы увидели выпуск? Как думаете, почему он так о вас отзывался, каковы могли быть причины? — Когда я услышала слова Павла (это произошло при просмотре серии по ТНТ), я даже не разозлилась. Это вызвало у меня смех. Я точно не «серая мышь», поэтому я не восприняла это близко к сердцу. Я увидела в его словах обиду. Скорее всего, он не привык, что девушка отвечает ему и говорит все прямо. Когда я на шоу почувствовала неуважение от Мамаева в свою сторону, я, конечно, стала защищаться. Может быть, я была эмоциональна, но я не делала ничего плохого. Мне очень жаль, что на проекте он ничего не сказал. Но я будто бы ждала от него такого поведения, ведь он ставил себя выше остальных участников, особенно народников. — После первого сезона в «Выжить в Дубае» вы сменили сферу деятельности и стали блогером. Помогло ли шоу в вашем продвижении? Если да, то каким образом? — После первого сезона я поняла, что мне нравятся съемки, как быть в кадре, так и за ним, поэтому я стала блогером. Веду блог о своей жизни, а также делаю проекты, которые мне интересны. Сейчас у меня большие планы по развитию блога. Конечно, после проекта у меня появилась аудитория — те люди, кто следил за моим путем на проекте. Именно благодаря им я стала делиться своими идеями и реализовываться. Моя аудитория — прекрасные люди, которые меня поддерживают. — Вы признавались, что хотели бы развиваться в шоу-бизнесе. В какой сфере хотелось бы это делать? Музыка, интервью, подкасты или что-то еще? — Я такой человек, который хочет все и сразу. Мне многое интересно. Я вижу себя и в музыке, и в съемках. Когда я занимаюсь творчеством, этой работой, то чувствую, что по-настоящему живу. Сейчас в моих планах пройти актерские курсы и попробоваться в кино или сериалах. Еще я занимаюсь вокалом, потому что с самого детства любила петь. Ну и, конечно, развивать свой блог: делать подкасты и интересный контент для соцсетей. — Как думаете, что дает участие в подобных шоу народникам? Только ли популярность и славу? — Я могу сказать, что не ко всем народным артистам приходит популярность. Но каждый получает гораздо больше: личностное развитие, расширение кругозора. После участия в шоу ты узнаешь очень много о себе. Понимаешь, что способен на большее, и растет вера в себя.