Тайник в туалете: следствие раскрыло причину бунта в свердловской колонии

Причиной бунта заключенных колонии №46 в Невьянске (Свердловская область) в 2019 году стали изъятые у заключенных телефоны, спрятанные в туалете. Инициатором бунта был осужденный 1960 года рождения по фамилии Касимов.
Восемь заключенных устроили массовые беспорядки 25 сентября. Они сломали камеры видеонаблюдения, громкоговорители и повредили информационные стенды. Касимов угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой.
«Касимов, выражая недовольство ходом и результатами проводимого обыска, а также общее недовольство режимом и условиями отбывания наказания… решил предпринять действия, направленные на дестабилизацию установленного порядка отбывания наказания, призвать других осужденных к участию в массовых беспорядках», — говорится в документе, на который ссылается РИА Новости. Таким способом осужденный пытался добиться ослабления условий отбывания наказания.
Как уже сообщало URA.RU, всех участников того бунта приговорили к колонии строго режима на сроки от трех лет и трех месяцев до 12 лет. Интересно, что двое участников беспорядков должны были освободиться буквально через несколько дней. Это был не первый подобный эпизод в невьянской колонии. За год до бунта зеки устроили голодовку в ответ на отказ в свидании со их товарищем-нарушителем, который сидел в штрафном изоляторе. А в 2021-м году за взятку задерживали руководителей ИК.
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