В Екатеринбург съехались продавцы разных товаров из Беларуси ради ярмарки, которая продлится до 30 марта в ТЦ «Мега». На прилавки выложены колбасы, мороженое, сладости и многое другое. Корреспондент URA.RU отправился в торговый центр, изучил ассортимент и выяснил, что сколько стоит.
На первом ярмарочном столе покупателя встречает шакотис — традиционный белорусский торт, который делают из яичного теста. Сладость представлена в двух оформлениях: подарочной коробке (стоит 1375 рублей) и в прозрачной пленке (можно купить за 1302 рубля).
Для любителей мучного представлено большое количество печенья, например, есть сырное за 102 рубля или домашние кольца — за 52 рубля. Рядом с куклой в традиционном наряде были обнаружены ванильные сушки за 83 рубля, а рядом с ними — зефир за 96 и 104 рубля.
Около выпечки — колбасы. Они представлены на любой вкус, есть даже сало и так называемые намазки на бутерброд. Цены на все варьируются, например, «Медовая» сыро-копченая колбаса обойдется в 123,9 рубля за 100 граммов, а сервелат варено-копченый — в 99,9 рубля за 100 граммов.
Без раздолья молочной продукции и мороженого тоже не обошлось. Простые плавленые сырки продают от 61 до 67 рублей, а глазированные, минские — за 33 рубля. Есть молоко: детское, безлактозное, сливки и сливочный крем. Мороженое без заменителей молочного жира продают от 40 до 73 рублей. Можно попробовать с необычными вкусами: капучино, лайм, пломбир с изюмом.
Для тех, кто не пробует сам, но хочет порадовать близких съедобными сувенирами, на ярмарке есть пряники с изображением Минска, шоколад под названием «Президент», разработанный по поручению президента. Его выпускают с 2017 года, купить одну плитку можно за 125 рублей. Кроме этого, есть шоколадные бутылочки с ликером, фигурный шоколад и огромные конфеты весом в один килограмм.
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