29 марта 2025
28 марта 2025

В Каменске-Уральском люди массово проваливаются под лед. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В одном из инцидентов на помощь пострадавшему пришел очевидец
В одном из инцидентов на помощь пострадавшему пришел очевидец Фото:

Жители Каменска-Уральского у лыжно-лодочной станции «Металлист» массово проваливаются под лед, когда пытаются пересечь реку Исеть. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

«Люди пытались перейти с одного берега на другой, во время перехода лед не выдержал и двое человек оказались в воде. К счастью, они были возле берега и смогли выбраться», — рассказал свидетель инцидента telegram-каналу «Подслушано Каменск-Уральский».

В том же месте позже произошел еще один такой случай. В результате пришлось прибегнуть к помощи спасателей, очевидцев и скорой помощи.

«К счастью, первым на помощь к утопающему поспешил молодой человек по имени Роман... Он быстро нашёл палку и протянул её утопающему, который смог за неё держаться, пока ждали спасателей», — рассказали telegram-каналу «Инцидент Каменск-Уральский». Как позже оказалось, пострадавший был пьян, его увезли на скорой.

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Жители Каменска-Уральского у лыжно-лодочной станции «Металлист» массово проваливаются под лед, когда пытаются пересечь реку Исеть. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. «Люди пытались перейти с одного берега на другой, во время перехода лед не выдержал и двое человек оказались в воде. К счастью, они были возле берега и смогли выбраться», — рассказал свидетель инцидента telegram-каналу «Подслушано Каменск-Уральский». В том же месте позже произошел еще один такой случай. В результате пришлось прибегнуть к помощи спасателей, очевидцев и скорой помощи. «К счастью, первым на помощь к утопающему поспешил молодой человек по имени Роман... Он быстро нашёл палку и протянул её утопающему, который смог за неё держаться, пока ждали спасателей», — рассказали telegram-каналу «Инцидент Каменск-Уральский». Как позже оказалось, пострадавший был пьян, его увезли на скорой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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