Жители Каменска-Уральского у лыжно-лодочной станции «Металлист» массово проваливаются под лед, когда пытаются пересечь реку Исеть. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.
«Люди пытались перейти с одного берега на другой, во время перехода лед не выдержал и двое человек оказались в воде. К счастью, они были возле берега и смогли выбраться», — рассказал свидетель инцидента telegram-каналу «Подслушано Каменск-Уральский».
В том же месте позже произошел еще один такой случай. В результате пришлось прибегнуть к помощи спасателей, очевидцев и скорой помощи.
«К счастью, первым на помощь к утопающему поспешил молодой человек по имени Роман... Он быстро нашёл палку и протянул её утопающему, который смог за неё держаться, пока ждали спасателей», — рассказали telegram-каналу «Инцидент Каменск-Уральский». Как позже оказалось, пострадавший был пьян, его увезли на скорой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!