В Свердловской области потеплеет до +17

В свердловской области ожидается потепление до +17 градусов. Повышение температуры произойдет уже на следующей неделе — 1-го и 2 апреля. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В субботу слабовыраженный высотный циклон, расположенный над антициклоном, проходит через Урал, смещаясь со стороны Казахстана в северо-восточном направлении. Он проявляет себя увеличением облачности, которая затрагивает и южную часть Свердловской области», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
До конца текущей недели дневная температура в Екатеринбурге будет держаться на отметке в +13°C. Ночью столбик термометра не опустится ниже +1°C.
Ранее синоптики предупреждали о приближающихся к региону дождях. Причиной непогоды в начале новой недели может стать антициклон, проходящий через Урал.
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