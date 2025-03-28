28 марта 2025

В Свердловской области потеплеет до +17

© Служба новостей «URA.RU»
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Закат в городе. Екатеринбург, прохожие, улица, закат, вечер, заход солнца
Повышение температуры ожидается на следующей неделе Фото:

В свердловской области ожидается потепление до +17 градусов. Повышение температуры произойдет уже на следующей неделе — 1-го и 2 апреля. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В субботу слабовыраженный высотный циклон, расположенный над антициклоном, проходит через Урал, смещаясь со стороны Казахстана в северо-восточном направлении. Он проявляет себя увеличением облачности, которая затрагивает и южную часть Свердловской области», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

До конца текущей недели дневная температура в Екатеринбурге будет держаться на отметке в +13°C. Ночью столбик термометра не опустится ниже +1°C.

Ранее синоптики предупреждали о приближающихся к региону дождях. Причиной непогоды в начале новой недели может стать антициклон, проходящий через Урал.

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В свердловской области ожидается потепление до +17 градусов. Повышение температуры произойдет уже на следующей неделе — 1-го и 2 апреля. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В субботу слабовыраженный высотный циклон, расположенный над антициклоном, проходит через Урал, смещаясь со стороны Казахстана в северо-восточном направлении. Он проявляет себя увеличением облачности, которая затрагивает и южную часть Свердловской области», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». До конца текущей недели дневная температура в Екатеринбурге будет держаться на отметке в +13°C. Ночью столбик термометра не опустится ниже +1°C. Ранее синоптики предупреждали о приближающихся к региону дождях. Причиной непогоды в начале новой недели может стать антициклон, проходящий через Урал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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