«Это реально страшно»: екатеринбуржец оказался в эпицентре землетрясения в Таиланде. Видео

Дизайнер из Екатеринбурга стал свидетелем землетрясения в Таиланде

29 марта 2025 в 15:20 Размер текста - 17 +

Магнитуда толчков составила 7,7 и 6,4 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме Житель Екатеринбурга Антон оказался вблизи эпицентра землетрясения, которое произошло в Бангкоке (Таиланд) 28 марта. В роковой день мужчина вместе с женой поехал погулять по торговому центру ICONSIAM. Пара вышла на террасу, когда начались первые толчки. Подробностями ЧП екатеринбуржец поделился в своем telegram-канале. В момент, когда началось землетрясение, Антон и его супруга находились на предпоследнем седьмом этаже. По его словам, сотрудники торгового центра среагировали быстро: уже через семь минут тысячи посетителей были эвакуированы из здания. «Четырнадцать пролетов лестниц казались вечностью в момент, когда весь огромный торговый центр шатается, как карточный домик и ты не знаешь, будет ли этот толчок последним в твоей жизни и рухнет ли здание. Это реально страшно и в моменте немного охватывает паника. Некоторые люди падали в обморок (видимо, от страха) и их выводила охрана, а затем увозила скорая», — добавил Антон. Он также поделился с URA.RU видео, сделанное за две минуты до ЧП. В результате двух землетрясений, обрушившихся на Мьянму и Таиланде 28 марта, погибли 1012 человек. Еще 2376 пострадали, 101 человек числится пропавшим без вести. Магнитуда землетрясений составила 7,7 и 6,4. Из-за сильных толчков в Бангкоке рухнул 30-этажный небоскреб. Подробнее о трагедии — в большом материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга Антон оказался вблизи эпицентра землетрясения, которое произошло в Бангкоке (Таиланд) 28 марта. В роковой день мужчина вместе с женой поехал погулять по торговому центру ICONSIAM. Пара вышла на террасу, когда начались первые толчки. Подробностями ЧП екатеринбуржец поделился в своем telegram-канале. В момент, когда началось землетрясение, Антон и его супруга находились на предпоследнем седьмом этаже. По его словам, сотрудники торгового центра среагировали быстро: уже через семь минут тысячи посетителей были эвакуированы из здания. «Четырнадцать пролетов лестниц казались вечностью в момент, когда весь огромный торговый центр шатается, как карточный домик и ты не знаешь, будет ли этот толчок последним в твоей жизни и рухнет ли здание. Это реально страшно и в моменте немного охватывает паника. Некоторые люди падали в обморок (видимо, от страха) и их выводила охрана, а затем увозила скорая», — добавил Антон. Он также поделился с URA.RU видео, сделанное за две минуты до ЧП. В результате двух землетрясений, обрушившихся на Мьянму и Таиланде 28 марта, погибли 1012 человек. Еще 2376 пострадали, 101 человек числится пропавшим без вести. Магнитуда землетрясений составила 7,7 и 6,4. Из-за сильных толчков в Бангкоке рухнул 30-этажный небоскреб. Подробнее о трагедии — в большом материале URA.RU.