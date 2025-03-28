28 марта 2025

У ДИВСа в Екатеринбурге выстроилась толпа: рассказываем, куда ломятся люди. Фото

В Екатеринбурге началась масштабная дискотека 90-х
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча космонавтов с екатеринбургскими студентами в ДИВСе. Екатеринбург, дивс, дворец игровых видов спорта
Екатеринбуржцы столпились у ДИВСа в очереди на вечеринку 90-х Фото:

Возле Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге собрались сотни горожан, передает корреспондент URA.RU. Там проходит фестиваль «Дискач 90-х Fest».

Среди выступающих — «Отпетые мошенники», «Фактор 2», «Вирус», «Корни», Игорек и другие. Праздник 90-х начался в 19:00. Зрителей ждет трехчасовое шоу с легендарными артистами. Вход стоил от двух тысяч рублей.

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Возле Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге собрались сотни горожан, передает корреспондент URA.RU. Там проходит фестиваль «Дискач 90-х Fest». Среди выступающих — «Отпетые мошенники», «Фактор 2», «Вирус», «Корни», Игорек и другие. Праздник 90-х начался в 19:00. Зрителей ждет трехчасовое шоу с легендарными артистами. Вход стоил от двух тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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