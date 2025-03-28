Екатеринбуржцы столпились у ДИВСа в очереди на вечеринку 90-х
Возле Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге собрались сотни горожан, передает корреспондент URA.RU. Там проходит фестиваль «Дискач 90-х Fest».
Среди выступающих — «Отпетые мошенники», «Фактор 2», «Вирус», «Корни», Игорек и другие. Праздник 90-х начался в 19:00. Зрителей ждет трехчасовое шоу с легендарными артистами. Вход стоил от двух тысяч рублей.
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