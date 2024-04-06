Ураза-байрам в 2024 году: суть праздника, история и традиции

В 2024 году Ураза-байрам будут отмечать 10 апреля

07 апреля 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Ураза-байрам также известен как «Праздник разговения» Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU Ураза-байрам или Ид аль-Фитр («праздник прекращения поста») знаменует окончание строгих ограничений в месяц Рамадан. Мусульмане ориентируется на лунный календарь, поэтому дата торжества ежегодно сдвигается. В этом году праздник будет отмечаться 10 апреля. О его сути, истории и традициях — узнаете из материала URA.RU. История праздника Ураза-байрам считается одним из самых древних праздников у мусульман. Его отмечали еще в 624 году, во времена пророка Мухаммеда. На арабском языке он называется Ид-аль-Фитр. Это можно перевести как «праздник прекращения поста». В тюркских языках он получил название от персидского слова «руза» (пост) и турецкого слова «байрам» (праздник). Корни Ид-аль-Фитр восходят к Арабскому халифату. Традиция отмечать праздник распространялась вместе с продвижением Ислама. Праздничные столы в этот день накрывали в Османской империи, Египте, странах северной Африки, Афганистане, Пакистане и ряде других территорий. Ураза-байрам одинаково важен как для суннитов, так и для шиитов. Традиции Ураза-байрама В этот день мусульмане поздравляют друг друга выражением: «Ид мубарак!» Оно в переводе означает: «Желаю тебе благословенного праздника!» Одной из самых значимых традиций является выплата специальной милостыни (Закят-аль-Фитр). Это могут быть как продукты питания, так и деньги, которые мусульманская община передает нуждающимся людям, проживающим в той же местности. Одним из главных символов Ураза-байрама является богатый праздничный стол. После длительного поста, когда верующие отказывались от еды и воды, они получают шанс есть и пить что угодно и когда угодно. Исключения составляют запрещенные нехаляльные продукты и алкоголь. К трапезе можно приступить только после обязательной коллективной молитвы (Ид-намаз). В чем суть Ураза-байрама К Ид-аль-Фитру принято готовиться накануне. Мусульмане прибираются в доме и во дворе, готовят праздничные угощения. Перед праздником верующие совершают полное омовение, надевают лучшие одежды, дарят знакомым подарки, идут в гости к родственникам, посещают могилы усопших. Ураза-байрам завершает 28-дневный пост в Рамадан. Для мусульман это символ возрождения, когда человек очищается от всего плохого. После этого люди должны совершать только добрые поступки, которые приближают их к Аллаху. Коллективные молитвы проводятся как в мечетях, так и во дворах перед ними. Порой, на больших площадях в центре города. Завершается праздничный намаз обращением к Аллаху. Имамы просят о прощении грехов и ниспослании благ. После этого верующие возвращаются в свои дома, где их уже ждут столы с едой и напитками. Что можно делать в праздник После наступления дня разговения мусульманам разрешено многое из того, что было запрещалось в месяц Рамадан. В частности — есть и пить днем. Также днем можно курить и нюхать табак. При этом верующие не должны забывать, что религия призывает заботиться о своем здоровье. Поэтому таких действий лучше избегать. Чего делать нельзя в Ураза-байрам Во время Ид-аль-Фитра следует отказаться от домашних дел. Запрещено работать в поле. В праздник Ураза-байрам нельзя портить отношения с близкими и друзьями. Ругань в этот день порицается Исламом. Интересные факты о празднике Во всех мусульманских странах Ураза-байрам считается выходных днем. В РФ такое решение принимается на уровне регионов, где традиционно исповедуют Ислам. Некоторые мужчины накануне совершают итикаф. Это уединение в мечети на 10 дней. Ее разрешается покинуть только в целях гигиены и ради приема пищи. В такие дни мусульмане усердно молятся, читают священные писания и ведут духовные беседы. Считается, что подобные ритуалы укрепляют веру. Особенное внимание в праздник уделяют детям. Специально для них организовывают развлечения. Это связано с мусульманским поверьем, что радость ребенка приближает к Аллаху. Подарки являются обязательным атрибутом Ураза-байрама. Зачастую в качестве презента выбирают Коран, религиозные предметы, посуду, декор для дома, сладости, сухофрукты и десерты. Важно подобрать подарки таким образом, чтобы они не оскорбляли религию и человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ураза-байрам или Ид аль-Фитр («праздник прекращения поста») знаменует окончание строгих ограничений в месяц Рамадан. Мусульмане ориентируется на лунный календарь, поэтому дата торжества ежегодно сдвигается. В этом году праздник будет отмечаться 10 апреля. О его сути, истории и традициях — узнаете из материала URA.RU. Ураза-байрам считается одним из самых древних праздников у мусульман. Его отмечали еще в 624 году, во времена пророка Мухаммеда. На арабском языке он называется Ид-аль-Фитр. Это можно перевести как «праздник прекращения поста». В тюркских языках он получил название от персидского слова «руза» (пост) и турецкого слова «байрам» (праздник). Корни Ид-аль-Фитр восходят к Арабскому халифату. Традиция отмечать праздник распространялась вместе с продвижением Ислама. Праздничные столы в этот день накрывали в Османской империи, Египте, странах северной Африки, Афганистане, Пакистане и ряде других территорий. Ураза-байрам одинаково важен как для суннитов, так и для шиитов. В этот день мусульмане поздравляют друг друга выражением: «Ид мубарак!» Оно в переводе означает: «Желаю тебе благословенного праздника!» Одной из самых значимых традиций является выплата специальной милостыни (Закят-аль-Фитр). Это могут быть как продукты питания, так и деньги, которые мусульманская община передает нуждающимся людям, проживающим в той же местности. Одним из главных символов Ураза-байрама является богатый праздничный стол. После длительного поста, когда верующие отказывались от еды и воды, они получают шанс есть и пить что угодно и когда угодно. Исключения составляют запрещенные нехаляльные продукты и алкоголь. К трапезе можно приступить только после обязательной коллективной молитвы (Ид-намаз). К Ид-аль-Фитру принято готовиться накануне. Мусульмане прибираются в доме и во дворе, готовят праздничные угощения. Перед праздником верующие совершают полное омовение, надевают лучшие одежды, дарят знакомым подарки, идут в гости к родственникам, посещают могилы усопших. Ураза-байрам завершает 28-дневный пост в Рамадан. Для мусульман это символ возрождения, когда человек очищается от всего плохого. После этого люди должны совершать только добрые поступки, которые приближают их к Аллаху. Коллективные молитвы проводятся как в мечетях, так и во дворах перед ними. Порой, на больших площадях в центре города. Завершается праздничный намаз обращением к Аллаху. Имамы просят о прощении грехов и ниспослании благ. После этого верующие возвращаются в свои дома, где их уже ждут столы с едой и напитками. После наступления дня разговения мусульманам разрешено многое из того, что было запрещалось в месяц Рамадан. В частности — есть и пить днем. Также днем можно курить и нюхать табак. При этом верующие не должны забывать, что религия призывает заботиться о своем здоровье. Поэтому таких действий лучше избегать. Во время Ид-аль-Фитра следует отказаться от домашних дел. Запрещено работать в поле. В праздник Ураза-байрам нельзя портить отношения с близкими и друзьями. Ругань в этот день порицается Исламом. Во всех мусульманских странах Ураза-байрам считается выходных днем. В РФ такое решение принимается на уровне регионов, где традиционно исповедуют Ислам. Некоторые мужчины накануне совершают итикаф. Это уединение в мечети на 10 дней. Ее разрешается покинуть только в целях гигиены и ради приема пищи. В такие дни мусульмане усердно молятся, читают священные писания и ведут духовные беседы. Считается, что подобные ритуалы укрепляют веру. Особенное внимание в праздник уделяют детям. Специально для них организовывают развлечения. Это связано с мусульманским поверьем, что радость ребенка приближает к Аллаху. Подарки являются обязательным атрибутом Ураза-байрама. Зачастую в качестве презента выбирают Коран, религиозные предметы, посуду, декор для дома, сладости, сухофрукты и десерты. Важно подобрать подарки таким образом, чтобы они не оскорбляли религию и человека.