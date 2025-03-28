«Новое поколение детей войны»: как губернатор Паслер и оренбуржцы помогали жителям ЛНР

Экс-губернатор Оренбуржья Паслер помогал восстановить Перевальский район ЛНР

29 марта 2025 в 16:59 Размер текста - 17 +

Денис Паслер дважды выезжал в Луганскую Народную республику, чтобы лично узнать о нуждах людей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Новый свердловский губернатор Денис Паслер активно поддерживал и поддерживает СВО с начала ее объявления — 2022 года. Будучи главой Оренбуржья, он дважды бывал в Перевальском районе ЛНР — подшефной для Оренбургской области территории. URA.RU вспомнило, какую помощь оренбуржцы и их бывший лидер оказывали луганчанам. Первая поездка Впервые Паслер отправился в Перевальск 5 июля 2022-го. Он передал жителям две фуры гуманитарного груза — крупы, муку, тушенку, минеральную воду и другие продукты первой необходимости. Среди прочего были переданы и 40 холодильников легендарного оренбургского бренда «Орск». Они предназначались для детских садов и школ. Также оренбуржцы передали книги в перевальскую библиотеку, которая испытывала дефицит в русской классической литературе. Оренбуржцы фурами слали помощь в Перевальский район Фото: telegram-канал Дениса Паслера «Работу в Перевальском районе начнем с восстановления социальных объектов. В ближайшее время приступим к ремонту гимназии №1. Отремонтируем кровлю, фасад, канализацию, спортивный зал, поменяем окна. В детскую школу искусств передадим новые музыкальные инструменты. Отремонтируем фасад и приведем в порядок прилегающую территорию», — отчитывался тогда в своем telegram-канале Паслер. Уже тогда оренбуржцы начали помогать Перевальскому району подготовиться к отопительному сезону. С Урала в ЛНР были привезены и установлены угольные и газовые котлы и котельные. Во время той первой поездки Паслер встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, они подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили перспективы совместной работы. Вторая поездка Оренбургская область сплотилась в помощи фронту Фото: telegram-канал Дениса Паслера Второй раз оренбургский губернатор отправился в ЛНР уже через месяц, 8 августа. На подшефную территорию вновь была доставлена гуманитарная помощь, школьные автобусы, строительная техника и 40 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Оренбургские специалисты помогали наладить в Перевальском районе подачу тепла и электричества, восстановить социальную инфраструктуру — прежде всего в детских садах и школах. «В прошлый визит мы определили несколько важных для района социальных объектов, которые обновим в первую очередь. Гимназия №1 — самое большое образовательное учреждение района, где учатся 860 детей, городской стадион „Шахтер“ и детская школа искусств. Оренбургские строители уже приступили к ремонту учреждений. Также в планах благоустройство десяти спортивных площадок в школах и детских садах», — отмечал Паслер. Помощь детям Паслер приезжал в лагерь и общался с луганскими детьми Фото: telegram-канал Дениса Паслера Тем же летом Оренбургская область приняла детей с подшефной территории в своих оздоровительных лагерях. «Трудно было представить, что в наше время вырастет новое поколение детей войны. Это дети Донбасса, которые росли под вой сирен воздушной тревоги и грохот взрывов. Эти ребята видели многое. Они умеют ценить мир и дружбу, радоваться простым вещам», — писал тогда губернатор. Практика принимать у себя луганских детей продолжилась и в последующие годы: каждое лето отдыхать в Оренбуржье приезжали сотни ребят. Паслер сам побывал в одном из лагерей и общался с мальчишками и девчонками. К 1 сентября подшефным ребятам отправили 555 рюкзаков со школьными принадлежностями. Прислали в ЛНР и новые учебники: в том числе 1400 комплектов по истории. «Ребята должны знать великую историю нашей страны без фальсификаций и белых пятен», — подчеркивал Паслер. А в преддверии Нового года в Перевальске зажглась новогодняя елка: ее подарили городу оренбуржцы. Ребята, оставшиеся без родителей, получили подарки. Дружба и позитив Помощь оренбуржцев луганчанам переродилась в дружбу. Люди поздравляли друг друга с праздниками, обменивались видеопоздравлениями. Например, в День шахтера Паслер передавал привет перевальским шахтерам. «На личном опыте знаю, что такое работа на глубине 1500 метров — работал на шахте Североуральского бокситового рудника. Знаю, каким трудом достается добыча», — говорил он. За надежный Уральский хребет потянулись и беженцы из Донецкой и Луганской республик. И всем им нашелся в Оренбуржье кров. За три года Оренбуржье и Перевальский район подружились Фото: telegram-канал Дениса Паслера В оренбургских школах проходили классные часы на тему воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Ребятам рассказывали о людях, которые отстояли право на жизнь в составе РФ. «Сегодня, несмотря на все испытания, настрой у жителей новых регионов позитивный. Поддержка всей России — это мощно, по-другому и быть не может. Новые территории продолжают восстанавливаться, чтобы люди могли жить мирной жизнью, спокойно воспитывать детей и вместе развивать нашу страну», — писал в telegram-канале Паслер. Он руководил Оренбуржьем ровно шесть лет, а 26 марта президент Владимир Путин предложил Паслеру возглавить родную для него Свердловскую область. Прощаясь с оренбуржцами на церемонии представления своего преемника Евгения Солнцева, экс-губернатор едва мог сдержать слезы. Он выразил уверенность, что новый губернатор продолжит начатое и завершит задуманное. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый свердловский губернатор Денис Паслер активно поддерживал и поддерживает СВО с начала ее объявления — 2022 года. Будучи главой Оренбуржья, он дважды бывал в Перевальском районе ЛНР — подшефной для Оренбургской области территории. URA.RU вспомнило, какую помощь оренбуржцы и их бывший лидер оказывали луганчанам. Впервые Паслер отправился в Перевальск 5 июля 2022-го. Он передал жителям две фуры гуманитарного груза — крупы, муку, тушенку, минеральную воду и другие продукты первой необходимости. Среди прочего были переданы и 40 холодильников легендарного оренбургского бренда «Орск». Они предназначались для детских садов и школ. Также оренбуржцы передали книги в перевальскую библиотеку, которая испытывала дефицит в русской классической литературе. «Работу в Перевальском районе начнем с восстановления социальных объектов. В ближайшее время приступим к ремонту гимназии №1. Отремонтируем кровлю, фасад, канализацию, спортивный зал, поменяем окна. В детскую школу искусств передадим новые музыкальные инструменты. Отремонтируем фасад и приведем в порядок прилегающую территорию», — отчитывался тогда в своем telegram-канале Паслер. Уже тогда оренбуржцы начали помогать Перевальскому району подготовиться к отопительному сезону. С Урала в ЛНР были привезены и установлены угольные и газовые котлы и котельные. Во время той первой поездки Паслер встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, они подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили перспективы совместной работы. Второй раз оренбургский губернатор отправился в ЛНР уже через месяц, 8 августа. На подшефную территорию вновь была доставлена гуманитарная помощь, школьные автобусы, строительная техника и 40 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Оренбургские специалисты помогали наладить в Перевальском районе подачу тепла и электричества, восстановить социальную инфраструктуру — прежде всего в детских садах и школах. «В прошлый визит мы определили несколько важных для района социальных объектов, которые обновим в первую очередь. Гимназия №1 — самое большое образовательное учреждение района, где учатся 860 детей, городской стадион „Шахтер“ и детская школа искусств. Оренбургские строители уже приступили к ремонту учреждений. Также в планах благоустройство десяти спортивных площадок в школах и детских садах», — отмечал Паслер. Тем же летом Оренбургская область приняла детей с подшефной территории в своих оздоровительных лагерях. «Трудно было представить, что в наше время вырастет новое поколение детей войны. Это дети Донбасса, которые росли под вой сирен воздушной тревоги и грохот взрывов. Эти ребята видели многое. Они умеют ценить мир и дружбу, радоваться простым вещам», — писал тогда губернатор. Практика принимать у себя луганских детей продолжилась и в последующие годы: каждое лето отдыхать в Оренбуржье приезжали сотни ребят. Паслер сам побывал в одном из лагерей и общался с мальчишками и девчонками. К 1 сентября подшефным ребятам отправили 555 рюкзаков со школьными принадлежностями. Прислали в ЛНР и новые учебники: в том числе 1400 комплектов по истории. «Ребята должны знать великую историю нашей страны без фальсификаций и белых пятен», — подчеркивал Паслер. А в преддверии Нового года в Перевальске зажглась новогодняя елка: ее подарили городу оренбуржцы. Ребята, оставшиеся без родителей, получили подарки. Помощь оренбуржцев луганчанам переродилась в дружбу. Люди поздравляли друг друга с праздниками, обменивались видеопоздравлениями. Например, в День шахтера Паслер передавал привет перевальским шахтерам. «На личном опыте знаю, что такое работа на глубине 1500 метров — работал на шахте Североуральского бокситового рудника. Знаю, каким трудом достается добыча», — говорил он. За надежный Уральский хребет потянулись и беженцы из Донецкой и Луганской республик. И всем им нашелся в Оренбуржье кров. В оренбургских школах проходили классные часы на тему воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Ребятам рассказывали о людях, которые отстояли право на жизнь в составе РФ. «Сегодня, несмотря на все испытания, настрой у жителей новых регионов позитивный. Поддержка всей России — это мощно, по-другому и быть не может. Новые территории продолжают восстанавливаться, чтобы люди могли жить мирной жизнью, спокойно воспитывать детей и вместе развивать нашу страну», — писал в telegram-канале Паслер. Он руководил Оренбуржьем ровно шесть лет, а 26 марта президент Владимир Путин предложил Паслеру возглавить родную для него Свердловскую область. Прощаясь с оренбуржцами на церемонии представления своего преемника Евгения Солнцева, экс-губернатор едва мог сдержать слезы. Он выразил уверенность, что новый губернатор продолжит начатое и завершит задуманное. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.