Трамваи не могут выехать на маршрут из-за ДТП на улице Блюхера
В Екатеринбурге остановилось движение трамваев по улице Блюхера из-за того, что автомобиль врезался в светофор у ТЦ «Апельсин». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На конечной остановке „Шарташ“ стоит шесть трамваев и не могут продолжить движение из-за ДТП. На перекрестке [улиц] Уральская-Блюхера автомобиль врезался в светофор», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».
Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Стоящие трамваи на конечной остановке «Шарташ»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!