29 марта 2025

В Екатеринбурге встали трамваи из-за ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамваи не могут выехать на маршрут из-за ДТП на улице Блюхера
Трамваи не могут выехать на маршрут из-за ДТП на улице Блюхера Фото:

В Екатеринбурге остановилось движение трамваев по улице Блюхера из-за того, что автомобиль врезался в светофор у ТЦ «Апельсин». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На конечной остановке „Шарташ“ стоит шесть трамваев и не могут продолжить движение из-за ДТП. На перекрестке [улиц] Уральская-Блюхера автомобиль врезался в светофор», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Стоящие трамваи на конечной остановке «Шарташ»
Стоящие трамваи на конечной остановке «Шарташ»
Фото:

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В Екатеринбурге остановилось движение трамваев по улице Блюхера из-за того, что автомобиль врезался в светофор у ТЦ «Апельсин». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На конечной остановке „Шарташ“ стоит шесть трамваев и не могут продолжить движение из-за ДТП. На перекрестке [улиц] Уральская-Блюхера автомобиль врезался в светофор», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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