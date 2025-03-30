Медики из России могут отправиться в Таиланд для помощи рэперу Паше Технику

30 марта 2025 в 15:25 Размер текста - 17 +

Медики из России могут отправиться в Таиланд для помощи рэперу Паше Технику Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Российские медики готовы отправиться в Таиланд, чтобы помочь российскому артисту Паше Технику. Об этом сообщил менеджер музыканта Марк Яровный, уточнив, что репера также хотят вывезти на Родину, пускай транспортировка пока невозможна. «У нас в России есть доктора, которые предлагают свои услуги и готовы сопроводить Пашу», — сказал Яровный, уточнив, что перелет состоится, если местные специалисты дадут на это разрешение. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Транспортировка [репера] пока невозможна, более точная информация будет в понедельник», — уточнил он. Яровный также сообщил, что поклонники рэпера уже собрали значительную сумму на его лечение. Все средства, по его словам, пойдут исключительно на медицинские расходы. Яровный уточнил, что команда Паши Техника 31 марта планирует провести благотворительный стрим в Москве, где разыграют его знаменитую маску обезьяны. Вырученные деньги также направят на помощь артисту. Ранее стало известно, что рэпер Паша Техник накануне был введен в искусственную кому. Музыканта госпитализировали в Таиланде. По словам лечащего врача репера, высок риск летального исхода. Состояние рэпера остается стабильно плохим, но мозг музыканта не пострадал, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские медики готовы отправиться в Таиланд, чтобы помочь российскому артисту Паше Технику. Об этом сообщил менеджер музыканта Марк Яровный, уточнив, что репера также хотят вывезти на Родину, пускай транспортировка пока невозможна. «У нас в России есть доктора, которые предлагают свои услуги и готовы сопроводить Пашу», — сказал Яровный, уточнив, что перелет состоится, если местные специалисты дадут на это разрешение. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Транспортировка [репера] пока невозможна, более точная информация будет в понедельник», — уточнил он. Яровный также сообщил, что поклонники рэпера уже собрали значительную сумму на его лечение. Все средства, по его словам, пойдут исключительно на медицинские расходы. Яровный уточнил, что команда Паши Техника 31 марта планирует провести благотворительный стрим в Москве, где разыграют его знаменитую маску обезьяны. Вырученные деньги также направят на помощь артисту. Ранее стало известно, что рэпер Паша Техник накануне был введен в искусственную кому. Музыканта госпитализировали в Таиланде. По словам лечащего врача репера, высок риск летального исхода. Состояние рэпера остается стабильно плохим, но мозг музыканта не пострадал, передает 360.ru.