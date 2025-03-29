29 марта 2025

У девятиэтажки в Екатеринбурге нашли труп, работает полиция. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп упаковали в специальный мешок (архивное фото)
Труп упаковали в специальный мешок (архивное фото) Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга нашли труп возле девятиэтажного дома по улице Папанина, 3. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«У [дома на улице] Папанина, 3 обнаружен труп. На место уже прибыли полицейские», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Погибшего упаковали в специальный мешок.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. В ведомстве заявили, что информация уточняется.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции
На место происшествия прибыли сотрудники полиции
Фото:

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга нашли труп возле девятиэтажного дома по улице Папанина, 3. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «У [дома на улице] Папанина, 3 обнаружен труп. На место уже прибыли полицейские», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Погибшего упаковали в специальный мешок. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. В ведомстве заявили, что информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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