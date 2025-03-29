Труп упаковали в специальный мешок (архивное фото)
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга нашли труп возле девятиэтажного дома по улице Папанина, 3. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«У [дома на улице] Папанина, 3 обнаружен труп. На место уже прибыли полицейские», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Погибшего упаковали в специальный мешок.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. В ведомстве заявили, что информация уточняется.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции
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