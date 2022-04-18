Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

19 апреля 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Футболист Криштиану Роналду рассказал о смерти новорожденного сына Фото: страница Криштиану Роналду в соцсети У 37-летнего португальского футболиста английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его 28-летней жены Джоржины Родригес умер сын во время родов. Об этом говорится в посте семейной пары, размещенном с соцсети. Ранее семья сообщила, что ждет двойню в октябре 2021 года. «С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. […] Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя», — говорится в письме Роналду и Родригес, опубликованном на странице футболиста в Instagram (деятельность компании запрещена на территории РФ). Он поблагодарил врачей и медсестер за оказанную медицинскую помощь. Криштиану Роналду сказал, что сейчас семье дает силы пережить этот момент рождение дочки. На сегодняшний день у спортсмена есть уже четверо детей: появившиеся на свет первенец Криштиану-младший (имя матери не раскрывается); близнецы Ева и Матео, родившиеся от суррогатной матери; совместный с Джоржиной Родригес ребенок Алана Мартина. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

У 37-летнего португальского футболиста английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его 28-летней жены Джоржины Родригес умер сын во время родов. Об этом говорится в посте семейной пары, размещенном с соцсети. Ранее семья сообщила, что ждет двойню в октябре 2021 года. «С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. […] Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя», — говорится в письме Роналду и Родригес, опубликованном на странице футболиста в Instagram (деятельность компании запрещена на территории РФ). Он поблагодарил врачей и медсестер за оказанную медицинскую помощь. Криштиану Роналду сказал, что сейчас семье дает силы пережить этот момент рождение дочки. На сегодняшний день у спортсмена есть уже четверо детей: появившиеся на свет первенец Криштиану-младший (имя матери не раскрывается); близнецы Ева и Матео, родившиеся от суррогатной матери; совместный с Джоржиной Родригес ребенок Алана Мартина.