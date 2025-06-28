Российские войска штурмуют пригород Красноармейска

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В населенном пункте Бельгийка идут бои
В населенном пункте Бельгийка идут бои Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ приступили к штурму населенного пункта Бельгийка, расположенного на южной окраине Красноармейска в ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши войска продвинулись к югу от Красноармейска и начали штурмовые действия южного пригорода», — сообщил Кимаковский в беседе с ТАСС. По его словам в настоящее время боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Бельгийка. Советник отметил, что украинские вооруженные силы перебрасывают на этот участок фронта дополнительные подразделения операторов БПЛА.

Ранее российские войска уже продвигались на других участках фронта в ДНР и ЛНР, что приводило к отступлению украинских подразделений и иностранных наемников с занятых позиций. Так, ВС РФ прорвали оборону ВСУ в ряде населенных пунктов, включая Карповку и Петровское, а также закрепились на восточных окраинах Серебрянки.

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Вооруженные силы РФ приступили к штурму населенного пункта Бельгийка, расположенного на южной окраине Красноармейска в ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Наши войска продвинулись к югу от Красноармейска и начали штурмовые действия южного пригорода», — сообщил Кимаковский в беседе с ТАСС. По его словам в настоящее время боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Бельгийка. Советник отметил, что украинские вооруженные силы перебрасывают на этот участок фронта дополнительные подразделения операторов БПЛА. Ранее российские войска уже продвигались на других участках фронта в ДНР и ЛНР, что приводило к отступлению украинских подразделений и иностранных наемников с занятых позиций. Так, ВС РФ прорвали оборону ВСУ в ряде населенных пунктов, включая Карповку и Петровское, а также закрепились на восточных окраинах Серебрянки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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