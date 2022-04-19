Украинские ворам в законе запретили сотрудничать с ВСУ

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Воров в законе призвали не поддаваться на провокации украинской власти Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По украинским тюрьмам прошел так называемый «прогон», в котором ворам в законе запрещают сотрудничать с украинской армией. Текст «прогона» опубликовал сайт «Прайм Крайм».

«Власть пытается сделать из преступников солдат-автоматчиков. Это в корне неприемлемо для порядочных людей. Кто поддастся на провокации, с того будет жесткий спрос», — говорится в тексте «прогона».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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По украинским тюрьмам прошел так называемый «прогон», в котором ворам в законе запрещают сотрудничать с украинской армией. Текст «прогона» опубликовал сайт «Прайм Крайм». «Власть пытается сделать из преступников солдат-автоматчиков. Это в корне неприемлемо для порядочных людей. Кто поддастся на провокации, с того будет жесткий спрос», — говорится в тексте «прогона». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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