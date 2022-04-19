Украинские ворам в законе запретили сотрудничать с ВСУ

По украинским тюрьмам прошел так называемый «прогон», в котором ворам в законе запрещают сотрудничать с украинской армией. Текст «прогона» опубликовал сайт «Прайм Крайм».
«Власть пытается сделать из преступников солдат-автоматчиков. Это в корне неприемлемо для порядочных людей. Кто поддастся на провокации, с того будет жесткий спрос», — говорится в тексте «прогона».
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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