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В Ханты-Мансийске эвакуировали вуз из-за сообщения о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, чп, дежурная часть, ппс, полиция, чс, место происшествия, ложное минирование, оцепление чп
На месте работают все экстренные службы Фото:

В Ханты-Мансийске эвакуировали студентов и преподавателей Югорского госуниверситета из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов.

«Некоторое время назад поступило сообщение о минировании ЮГУ. Его источник неизвестен, на месте работают все экстренные службы, персонал и студенты эвакуированы», — говорит инсайдер.

В пресс-службе управления МВД по ХМАО URA.RU не стали комментировать ситуацию, предложив обратиться в управление ФСБ, курирующее происшествия террористической направленности. В пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. Телефон пресс-секретаря университета оказался недоступен.

Ранее URA.RU сообщало, что в столице ХМАО эвакуировали учеников всех школ из-за сообщений о минировании. Письмо с угрозами поступило в городской департамент образования.

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В Ханты-Мансийске эвакуировали студентов и преподавателей Югорского госуниверситета из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. «Некоторое время назад поступило сообщение о минировании ЮГУ. Его источник неизвестен, на месте работают все экстренные службы, персонал и студенты эвакуированы», — говорит инсайдер. В пресс-службе управления МВД по ХМАО URA.RU не стали комментировать ситуацию, предложив обратиться в управление ФСБ, курирующее происшествия террористической направленности. В пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. Телефон пресс-секретаря университета оказался недоступен. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ХМАО эвакуировали учеников всех школ из-за сообщений о минировании. Письмо с угрозами поступило в городской департамент образования.
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