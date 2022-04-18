В Ханты-Мансийске эвакуировали вуз из-за сообщения о минировании

19 апреля 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

На месте работают все экстренные службы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийске эвакуировали студентов и преподавателей Югорского госуниверситета из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. «Некоторое время назад поступило сообщение о минировании ЮГУ. Его источник неизвестен, на месте работают все экстренные службы, персонал и студенты эвакуированы», — говорит инсайдер. В пресс-службе управления МВД по ХМАО URA.RU не стали комментировать ситуацию, предложив обратиться в управление ФСБ, курирующее происшествия террористической направленности. В пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. Телефон пресс-секретаря университета оказался недоступен. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ХМАО эвакуировали учеников всех школ из-за сообщений о минировании. Письмо с угрозами поступило в городской департамент образования. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Ханты-Мансийске эвакуировали студентов и преподавателей Югорского госуниверситета из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. «Некоторое время назад поступило сообщение о минировании ЮГУ. Его источник неизвестен, на месте работают все экстренные службы, персонал и студенты эвакуированы», — говорит инсайдер. В пресс-службе управления МВД по ХМАО URA.RU не стали комментировать ситуацию, предложив обратиться в управление ФСБ, курирующее происшествия террористической направленности. В пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. Телефон пресс-секретаря университета оказался недоступен. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ХМАО эвакуировали учеников всех школ из-за сообщений о минировании. Письмо с угрозами поступило в городской департамент образования.