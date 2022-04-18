В столице ХМАО эвакуировали суды и мэрию

В Ханты-Мансийске из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько судов и мэрию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.
«Чуть больше часа назад в правоохранительные органы поступило сообщение о заложенной взрывчатке в судах города Ханты-Мансийска и администрации города. Сотрудники учреждений были оперативно эвакуированы», — сказал информатор.
В арбитражном суде ХМАО информацию об эвакуации подтвердили. «Эвакуация была, на данный момент обследование здания проведено и мы вернулись к работе», — объяснили в суде. До пресс-службы окружного суда, управления МВД по ХМАО, управления ФСБ по Тюменской области и управления МЧС по ХМАО дозвониться URA.RU не удалось. В мэрии Ханты-Мансийска обещали прокомментировать ситуацию поздней.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске эвакуировали вуз. Причиной также стало сообщение о готовящемся теракте.
В Ханты-Мансийске из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько судов и мэрию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Чуть больше часа назад в правоохранительные органы поступило сообщение о заложенной взрывчатке в судах города Ханты-Мансийска и администрации города. Сотрудники учреждений были оперативно эвакуированы», — сказал информатор. В арбитражном суде ХМАО информацию об эвакуации подтвердили. «Эвакуация была, на данный момент обследование здания проведено и мы вернулись к работе», — объяснили в суде. До пресс-службы окружного суда, управления МВД по ХМАО, управления ФСБ по Тюменской области и управления МЧС по ХМАО дозвониться URA.RU не удалось. В мэрии Ханты-Мансийска обещали прокомментировать ситуацию поздней. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске эвакуировали вуз. Причиной также стало сообщение о готовящемся теракте.