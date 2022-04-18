Пермские приборы в России используют в нефтегазовой промышленности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермское предприятие «ТИК» планирует нарастить объемы производства специализированной техники для промышленности. Речь о датчиках вибрации для предупреждения ЧП и поломок различного оборудования. Об этом стало известно в ходе рабочего визита на предприятие губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Главе региона рассказали, что помогут ряду российских компаний с проблемой ремонта и нехватки запчастей к импортным датчикам, поставки которых прекращены из-за санкций. «Мы готовы помочь им во многих случаях, предложив оборудование нашего производства. Оно не уступает по характеристикам импортным и является взаимозаменяемым, подходит для использования в имеющихся зарубежных системах», — сообщил заместитель директора ООО НПП «ТИК» Николай Кулиев.

За год на предприятии производят около 6 тысяч датчиков. Среди основных покупателей такие компании, как «Транснефть» и «Газпром». Из-за ограничений зарубежных поставок, у «ТИК» уже возросло число заказов. За год количество выпускаемой продукции на предприятии планируют увеличить на 30 процентов. Также в планах переезд в новый цех и увеличение количества рабочих мест.

Предприятия России столкнулись с трудностями при поставках оборудования из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. США и ряд стран Запада прекратили импорт техники для нужд российской промышленности. В связи с санкционным давлением в стране взят стратегический курс на импортозамещение и развитие внутренней экономики.

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