Крупная свердловская ферма вдвое увеличит производство молока

На предприятии будут выпускать 30 тонн молока в сутки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

«Балтымский агрокомплекс» вдвое нарастит объем выпуска молока — с 15 до 30 тонн в сутки. Для этого собственники вложат в предприятие порядка 700 млн рублей. Об этом во время пресс-тура на ферму рассказал председатель совета директоров компании Евгений Кремко.

«До конца 2023 года мы планируем увеличим поголовье с 700 до 1200. Одно стойломесто стоит почти 1 млн рублей. В этом году мы выделим 100-150 млн рублей», — отметил предприниматель.

По его словам, коров будут покупать в Ирбите, материалы и оборудование на 90% — отечественные. В действующих корпусах на импорт приходится до 20%. Так, автоматическая линия дойки — из Израиля, вентиляция в коровниках — немецкая.

Масштабная реконструкция фермы началась в 2014 году. За это время здесь построили 6 коровников, увеличили стадо, запустили цех по переработке молока, обновили парк техники. Второй этап должен был завершиться еще в 2020 году. По словам Евгения Кремко, сроки перенесли из-за пандемии. Третий этап предусматривает увеличение стада до 2000 голов и строительство нового крупного коровника. Здесь под одной крышей объединят родильное отделение, основной коровник и отделение для телят.

Паралелльно с новой стройкой на ферме внедряют технологию безотходного производства. На предприятии рассчитывают. что доход от удобрений, полученных из навоза, будет сравним с прибылью от продаж молока. Согласно данным базы «Сбис», основным владельцем ООО «Балтымский Агрокомплекс (бывшее ООО „ТД ‚Регион ТС‘) является Константин Кремко, сын Евгения Кремко.

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